Rosario Central: Leandro Somoza pegó el portazo por la falta de refuerzos y cuestionó a los dirigentes

Cuando todavía no había empezado a disputarse la tercera fecha, el Torneo de Primera ya tiene al primer director técnico desvinculado, sin contar la salida de Martín Palermo de Aldosivi, en la semana previa a la jornada inicial. En desacuerdo con los dirigentes de Rosario Central por la falta de refuerzos, Leandro Somoza presentó este martes su renuncia, tras una breve gestión de 10 partidos.

“Hay situaciones que no dan para más. Hace dos meses que vengo reclamando un orden y una coherencia que no se dieron nunca. Soy muy profesional y acá no encontré respuestas. No estamos en el mismo camino que los dirigentes”, expresó Somoza, que en el Canalla comenzó su trayectoria como entrenador principal de un equipo, tras haber sido ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca.

Somoza tuvo su primera experiencia como entrenador principal, tras ser ayudante de Miguel Russo Alfredo Luna - Télam

El secretario deportivo de Rosario Central, Raúl Gordillo, luego de expresar que la dimisión de Somoza lo “tomó por sorpresa”, informó que Germán Rivarola dirigirá de manera provisional al equipo ante Godoy Cruz, el próximo jueves, en el Gigante de Arroyito, y seguramente el próximo lunes, frente a Vélez, pero su decisión es continuar en la reserva.

Entre los candidatos al puesto, se mencionan a Palermo y dos apellidos con pasado en el club: Pablo Sánchez y Leonardo Fernández. “Vitamina” Sánchez está libre, tras salir en diciembre pasado de Audax Italiano (Chile). De destacado paso como futbolista por el Canalla, “Vitamina” tuvo una breve gestión como entrenador en 2008, de apenas 9 partidos, cuando comenzaba su carrera. Fernández conduce a Sarmiento de Resistencia, en el Federal A, y dejó un buen recuerdo en el banco de Central durante 19 encuentros, entre 2017 y 2018, con triunfos ante los equipos grandes, incluido un 1-0 en el clásico frente a Newell’s.

Hasta el momento, la única contratación de Central es Francis Mac Allister. “Estamos a la espera de resolver la situación de algunos jugadores, a veces no depende de nosotros”, agregó con cierta impotencia Gordillo, condicionado en las gestiones por una deuda de 15 millones de dólares. En carpeta figuran los volantes José David Leudo, de Patriotas (Colombia), y Juan Ignacio Méndez, que quedará libre de Talleres el 1° de julio. La búsqueda de un zaguero central apunta a un préstamo de Gastón Ávila, pero para cederlo Boca pretende que renueve el contrato. La alternativa es Tomás Cardona, de Godoy Cruz.

Tras el final de la Copa de la Liga, Marco Ruben, goleador histórico de Central, se retiró, y Emiliano Vecchio pasó a Racing, con el pase libre a cambio de una deuda. También emigró Pedro Ojeda. El plantel había quedado muy limitado en cantidad, porque Somoza había separado a Michael Covea y a los paraguayos Ricardo Garay y Christian Báez, quienes ahora volverán a entrenarse con el plantel.

Somoza había reemplazado a fines de marzo a Cristian “Kily” González, que renunció tras perder el clásico. Entre la Copa de la Liga y el Torneo de Primera completó nueve cotejos, con dos victorias, dos empates y cinco derrotas. En la Copa Argentina avanzó por penales tras igualar con Sol de Mayo. Ante la imposibilidad de revertir la situación, Somoza dio un pase al costado: “Yo fui claro en lo que quería, acerqué tres o cuatro nombres y ninguno pudo llegar. Yo trabajo de otra manera”.