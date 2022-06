Paulo Dybala confesó que su madre fue la que decidió que siga su carrera en el Inter de Milán

Paulo Dybala sorprendió al confesar quién de su familia tomó la decisión en relación con su futuro profesional, luego de siete temporadas en Juventus.

El cordobés contó que puso sobre la mesa todas las propuestas disponibles, y que la opinión de su mamá fue decisiva para que el club elegido sea el Inter de Milán.

De acuerdo con lo que publica el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, “Alicia, la madre del jugador, fue decisiva en la elección del argentino”.

Siempre según ese medio, el acuerdo entre Beppe Marotta, director general del Inter, y Piero Ausilio, director deportivo, con Jorge Antún, representante de Paulo Dybala está cerrado y se habla de unos 6.000.000 de euros al año para el futbolista, más otro millón adicional por objetivos individuales a cumplir.

La decisión de Paulo sobre su futuro inmediato permite recordar una antigua declaración suya al respecto. “Cuando entro a la cancha le pido fuerzas a mi viejo. Y si me toca hacer un gol, se lo agradezco porque seguro desde arriba me debe estar ayudando muchísimo. En mi vida, mi familia es todo. Si no fuera por ellos, no estaría acá... Mi vieja, que la llevo a todos lados, y mis hermanos, que están siempre conmigo”, declaró en 2016 el ex Instituto de Córdoba a la revista El Gráfico.

Paulo Dybala, en familia, con su mamá a la derecha de la imagen Captura TV

En esa misma charla, confesó: “Todo lo que hago lo hago por mi mamá, que sufrió muchísimo. Y aunque no me lo demuestre, todavía sufre, como yo y mis hermanos, la pérdida de mi papá. Todo lo hago por mi vieja”.

Paulo Dybala se despidió con honores de Juventus en la pasada temporada. Pese a que no consiguió convertirse en el referente que se perfilaba para ser cuando lo contrataron en 2015, proveniente del Palermo con cifras importantes de goles y asistencias, los tifosi de la Vecchia Signora se entregaron al jugador cuando en la recta final salió reemplazado. La ovación fue tal que La Joya no pudo evitar las lágrimas y lloró desconsolado, un gesto que generó distintas reacciones en redes sociales porque podría indicar que no deseaba salir del equipo.

Paulo Dybala se despide de la Juventus

Sus compañeros debieron acercarse a consolarlo porque no podía controlar el llanto mientras en la tribuna coreaban su nombre y mostraban pancartas para agradecerle su entrega. Incluso Leonardo Bonucci trató de animarlo con algunas palabras y palmadas en la espalda. Sin embargo, la decisión de su salida estaba tomada desde marzo, cuando ambas partes fallaron en conseguir un acuerdo para alargar su estadía. “Pensé que estaríamos juntos más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol. Contigo crecí, aprendí, viví y soñé”, se lee en su publicación de despedida que también abre la posibilidad a las dudas sobre su deseo de quedarse.

De acuerdo con los datos de SofaScore, Dybala jugó con la camiseta de Juventus 291 partidos, anotó 115 goles y dio 48 asistencias. Llegó con 21 años en 2015 y en estos siete años se convirtió en el noveno máximo goleado del club turinés, en el mismo escalón que Roberto Baggio. En ese lapso obtuvo cinco títulos de la Serie A, cuatro Copas de Italia y tres Supercopas locales, un total de 12 trofeos en su vitrina. Surgido de Instituto de Córdoba, en 2012 fue transferido directamente de la Primera Nacional de la Argentina a Palermo, de la primera división italiana. Ahora, su futuro parece estar en ese mismo país, pero en suelo milanés.