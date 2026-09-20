Rosario Central venció 1-0 a Argentinos y puso las tablas al rojo vivo, pero Nicolás Diez se fue enojado: “Nos robaron”

Mucho en juego había en el Gigante de Arroyito, donde la lluvia también se hizo presente en la tarde de domingo e hizo más expectante el destacado duelo entre Rosario Central y Argentinos, protagonistas tanto en la zona B del torneo Clausura como en la tabla anual. En ambas, el Canalla corriéndolo detrás con lo justo, por lo que le urgía adueñarse del encuentro. Así lo trabajó y lo consiguió por el cabezazo de Ignacio Ovando que aportó el 1-0 definitivo. Entonces, las respectivas luchas quedaron al rojo vivo.

El equipo de Jorge Almirón lo alcanzó en la cima del grupo que comparten, con 18 unidades, mientras que en la del año -otorga el título de Campeón de Liga que Central ya supo ganar en 2025- no pudo igualar su tercer lugar, pero sí se acercó a sólo un punto y quedó a dos del líder Independiente Rivadavia, que debe jugar este lunes ante Barracas Central.

Ángel Di María siempre muestras pinceladas, aunque se lo observa aún con la molestia en el pubis. Juan José García - FOTOBAIRES

El local hizo mayores méritos para conseguir un resultado con menos suspenso, especialmente por la cantidad de situaciones que hilvanó en el segundo tiempo. A veces, errando; en otras, topándose con el arquero chileno Brayan Cortés. De todas maneras, también debió sufrir. Mayoritariamente por el buen manejo de pelota que se le conoce de sobra al conjunto de La Paternal, un estilo que siempre profundiza desde esa búsqueda, con su entrenador Nicolás Diez o, incluso, en el curso de otros ciclos. Esa claridad fue una constante en gran parte de los primeros 45 minutos en los que, incluso, forzó un instante de silencio y rezo en las tribunas.

Fue a los 32 minutos, cuando Nicolás Oroz recibió la pelota y tuvo tiempo para visualizar el fantástico pase que le aportó a Tomás Molina. El delantero, que no convierte desde la cuarta fecha, superó a Axel Werner con un doble control y definió con el arco a su merced, pero enseguida el juez de línea levantó su bandera. Hubo que esperar el aval del VAR ante una imagen congelada controversial. Según el trazado de líneas, un hombro del goleador quedó por delante de la posición de Gastón Ávila, aunque pareció ser más fina de lo que se terminó señalando. En efecto, el juez Pablo Dóvalo sancionó el fuera de juego y todo siguió sin goles.

Las líneas del VAR confirman el OFFSIDE de Molina en lo que era el 1-0 de Argentinos vs. Rosario Central.



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Hasta que, nueve minutos más tarde, Jaminton Campaz, de grandísimo encuentro, hizo correr por el costado izquierdo a Vicente Pizarro. El chileno, al límite del fondo, envió un centro hacia la altura del punto penal, perfecto para que “Nacho” Ovando se elevara y cabeceara con la fuerza justa y a contrapié de Cortés para que fuera aún más inalcanzable. Deliró el Gigante, que fue homenajeado en la camiseta que completó la colección basada en el centenario de su inauguración.

Golpe para el Bicho; incentivo para el anfitrión, que con un Ángel Di María menos encendido que en otras jornadas, probablemente por la pubalgia que arrastra, pero igualmente con pinceladas que alimentan a su equipo, el segundo tiempo llevó al visitante a dejar espacios atrás que los de Almirón sólo aprovecharon para llegar una y otra vez, pero sin concretar para cerrar con antelación los tres puntos que necesitaba.

La alegría de Ignacio Ovando, que hace unos meses fue citado por Lionel Scaloni a la selección argentina. Juan José García - FOTOBAIRES

Mientras Werner no necesitó grandes atajadas y sí algunas intervenciones ante los centros que empezaron a caer en su área, el arco de Argentinos sufrió en repetidas ocasiones al peligroso Campaz. Primero, a los 19, “Fideo” lo puso mano a mano con el arquero, pero el que terminó salvando sobre la línea fue el lateral izquierdo Claudio Bravo. A la siguiente jugada, el arquero le ahogó con un pie el testazo a Ávila.

A falta de un cuarto de hora, las llegadas aumentaron. El colombiano metió un fuerte zurdazo que salió desviado, pero que hizo volar al chileno. Segundos más tarde, el puñetazo de Cortés al córner de Di María le permitió a Agustín Sandez animarse a una chilena que, otra vez con un pie, fue tapado por el ‘25′. Y una de las últimas, antes de que el local se resguardara para atesorar aquel gol de la primera mitad, fue un cabezazo de Campaz que salió pegado a un palo.

El compacto de Rosario Central 1 vs. Argentinos 0

Un tiempo y un tiempo, aunque Rosario Central fue más peligroso que Argentinos, que quedará con la duda del tanto anulado. En realidad, con la bronca y, en varios casos, con la certeza de que debía ser convalidado: “El primer tiempo fuimos muy superiores, nos robaron un gol legítimo, estaba en la misma línea y mostraron algo que no es. En el segundo tiempo arriesgamos más, pero no fuimos efectivos”, lanzó, caliente, Nico Diez en su conferencia de prensa.

[#ArgentinosJrs🇦🇷] Nicolás Diez, entrenador del Bicho



🎙️ "Fuimos muy superiores a #RosarioCentral🇦🇷. Nos llegaron una sola vez y nos hicieron un gol de pelota parada"



🎙️ "Nos robaron el gol, buscan cosas que no sucedes, que si es offside, de las líneas, que el VAR... es un… pic.twitter.com/DOOox1Ktl7 — Gambeta (@GambetaLP) September 20, 2026

En contraste, en medio de un campeonato frenado por la fecha FIFA, Central se llenó de motivación para la Supercopa Internacional que lo enfrentará a Estudiantes, el sábado próximo, en el estadio Madre de Ciudades.