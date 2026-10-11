Rosario Central vs. Independiente de Mendoza: horario y por dónde se puede ver en vivo

Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza, integrantes del Grupo B del Torneo Clausura 2026, protagonizan este domingo uno de los cinco partidos de la duodécima fecha en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Facundo Tello.

El cotejo inicia a las 17 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Independiente Rivadavia es el líder de la Tabla Anual del fútbol argentino JUAN MANUEL BAEZ

La previa de Rosario Central vs. Independiente Rivadavia

El encuentro es el más atractivo de la jornada, con dos equipos de gran presente y que este año compitieron en la Copa Libertadores 2026. De hecho, además de la puja por entrar a los octavos de final del Clausura, ambos pelean en la Tabla Anual por quedarse con el ‘título de liga’ y acceder al certamen continental del año próximo.

El Canalla, liderado futbolísticamente por Ángel Di María, se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la zona B con 19 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Hace cinco contejos que no cae y recientemente se coronó campeón de la Supercopa Internacional tras vencer a Estudiantes de La Plata 3 a 1 en Santiago del Estero.

La Lepra mendocia, por su parte, es el líder de la Anual con 52 tantos y tiene la oportunidad de escaparse de Boca, que igualó ante Instituto de Córdoba 2 a 2. A la vez, puede quitarse de la pelea a un rival directo porque el elenco de Jorge Almirón tiene 47 y está sexto. En el Clausura, en tanto, marcha séptimo con 18 unidades gracias a cinco alegrías, tres empates y tres derrotas y también necesita sumar para no poner en riesgo su continuidad en el campeonato después de la primera etapa.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro o Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copettti. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro o Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copettti. DT: Jorge Almirón. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Elordi; José Florentín y Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, Luis Sequeira y Matías Fernández; y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.01 contra 4.04 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.27.

Ambos clubes se enfrentaron este año en el Torneo Apertura y ganó Independiente Rivadavia como local 2 a 0 con goles de Luciano Gómez y Álex Arce.