Ángel Di María despejó las dudas sobre su futuro: “No quiero ni me voy a retirar”

Ángel Di María despejó rápidamente la incógnita que había generado la convocatoria a una conferencia de prensa y descartó que tenga previsto ponerle fin a su carrera. “Me quieren retirar todos”, lanzó entre risas el futbolista de Central, antes de ser contundente sobre su futuro: “No quiero ni me voy a retirar”. Además, aseguró que está “feliz” y destacó el nivel competitivo del fútbol argentino.

El delantero rosarino había convocado a los medios para las 12.10 y puso en vilo a todo Rosario. La cita llegó después del empate 1-1 de Central ante Newell’s en el clásico y de la eliminación de la Copa Libertadores frente a Corinthians.

Luego de aquel choque ante los brasileños, Di María había dejado incertidumbre sobre su futuro: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”. Sin embargo, posteriormente aclaró que lo que dijo fue “desde la angustia” y cerró: “Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía”.

“Tenía ganas de hacer una conferencia con todos ustedes”, explicó el motivo de la convocatoria en el inicio. Luego despejó cualquier especulación sobre el final de su carrera: “No quiero ni me voy a retirar. Estoy feliz, en una liga competitiva”. Además, recordó lo que su nivel sigue siendo competitivo: “Dijeron que querían que me lleven al Mundial”.

😅 "ME QUIEREN RETIRAR. NO, EN ESTE MOMENTO NO", dijo Ángel Di María en el comienzo de su conferencia de prensa desde Rosario y agregó: "ESTOY FELIZ, DISFRUTANDO DEL FÚTBOL ARGENTINO". pic.twitter.com/oxuqO4YXEN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

En una de las primeras preguntas se refirió al clima que se generó alrededor de Central y contrapuso esa percepción con el presente que atraviesa el club. “La gente está muy nerviosa con todo este tema. Estamos pasando un buen momento con Central, peleando títulos, y parece que es todo lo contrario. Central está creciendo cada día más, se ve en todos lados. Las cosas están más que bien”, afirmó. Y apuntó a la manera en la que se aborda la actualidad del equipo: “A veces la prensa lleva a que las cosas se vayan para otro lado”.