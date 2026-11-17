Ángel Di María, uno de los grandes referentes del fútbol argentino, figura de Rosario Central aún a los 38 años, ya está pensando más allá de su carrera como futbolista. Completó sus estudios y se recibió como director técnico y sueña con formar dupla con un excompañero campeón del mundo con la Argentina, que comenzó el mismo camino.

“Con enorme orgullo felicitamos a Ángel Di María por su título y le agradecemos haber confiado en nosotros para formarse como DT. Estamos Felices de haberte tenido como alumno”, expresa el anuncio que hizo la Escuela Nº 193 “Cuna del Fútbol” de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) en Rosario, Santa Fe.

Como sucede con varios jugadores que comienzan a planear su futuro tras el retiro de la actividad, se da con Di María todavía como futbolista. vale destacar, que Fideo tiene contrato con el Canalla hasta junio de 2027 y aunque tiene 38 años (cumple 39 el 14 de febrero del próximo año) no parece tener planeado retirarse en el corto plazo.

Tener el diploma como DT arroja una pista de cómo será su futuro y en línea con eso alguna vez habló de la posibilidad de dirigir en Rosario Central Junto a Leandro Paredes. “Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da”, había expresado con humor. Justamente, el mediocampista de Boca comenzó su formación como entrenador en esa misma escuela.

“Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra escuela, donde comenzará sus estudios como director técnico. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa”, expresaron desde ATFA.

Incluso, Di María se refirió a las cuestiones tácticas con la que planean jugar junto a Leandro Paredes. Entre sus preferencias aparece el esquema 4-3-3, una formación que también le gusta al mediocampista de Boca. “Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento. Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta”, explicó el futbolista de Rosario Central.

Pero la ambición de dirigir de Di María no solo se reduce a los clubes, también se proyecta a un nivel mayor. “La selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi cómo disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico”, explicó hace un tiempo atrás en una nota con ESPN.

Además de Paredes, otro de los campeones del mundo que comenzó los estudios para convertirse en entrenador profesional es Cristian “Cuti” Romero. Al igual que con el volante del Xeneize, anunciaron como nuevo alumno al defensor del Atlético de Madrid: “Con gran orgullo, damos la bienvenida a Cristian Romero. Muchas gracias por confiar en nosotros para formarte como futuro DT. Estamos felices de que seas alumno de nuestra escuela”.