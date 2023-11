escuchar

En cada plantel de fútbol existen historias que durante años quedan en la privacidad de ese grupo humano, pero que con el paso del tiempo algunas anécdotas salen a la luz. Como la que Rubén Insua reveló y que lo tuvo como protagonista junto a... Mariano Herrón, el DT con el que se enfrentó en el 1 a 1 de este miércoles entre San Lorenzo y Boca por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. El hecho sucedió hace 20 años.

“Siempre me gustaron los autos. Era 2003 y antes de empezar el torneo vi que Mariano tenía uno muy lindo”, empezó el Gallego, en diálogo con ESPN. Y continuó: “La verdad es que estaba hermoso. Me gustó, le pregunté si lo vendía, arreglamos un número y se lo compré”. Cuando le preguntaron si había quedado conforme con el coche, el DT azulgrana resumió: “Me duró 40 días”. Y dio la explicación: “Estuvimos seis fechas sin ganar y lo vendí a los 40 días”.

¿Sabías que Insúa LE COMPRÓ un auto a Mariano Herrón cuando coincidieron en San Lorenzo?





Las estadísticas sentenciaron al auto. San Lorenzo, que salió campeón de la primera disputa de la Copa Sudamericana a fines de 2002, empezó en el Clausura 2003 con dos 2 a 2: como local contra Rosario Central y como visitante de Nueva Chicago. Luego perdió por 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro ante Unión, rescató un 1 a 1 con Banfield en el Sur, perdió en su casa contra Boca por 2 a 1 y cayó por 4 a 1 ante Estudiantes en La Plata. Tres derrotas y tres empates. Luego de vender el auto Insua encaró el partido por la séptima fecha frente a Lanús con otro semblante. ¿El resultado? Triunfo por 3 a 2 en la Fortaleza...

Si bien inicialmente evitó decir la marca, el entrenador después contó más. “Era un BMW negro hermoso. Era barato para la época. Ahora salir en ese auto sería un tanto riesgoso”, detalló. Y amplió: “Era algo común. Habíamos salido campeones [de la Sudamericana], habíamos cobrado el premio...”. Entre risas, agregó: “Yo a Mariano lo había puesto de titular en la final, así que tuvo un buen gesto conmigo”. Y finalmente, valoró a Herrón como jugador: “Tengo un gran recuerdo de él como futbolista. Le tengo mucho cariño”.

En relación con el partido de este miércoles, el DT de San Lorenzo afirmó que su videonalista le “confirmó que el gol de [Nahuel] Barrios fue válido, porque en la acción previa Federico Girotti no estaba adelantado”, y apuntó a Jorge Baliño, a cargo del VAR, “porque el árbitro [Pablo Echavarría] no tuvo responsabilidad”. En la conferencia de prensa posterior al juego en el Nuevo Gasómetro, Insua insistió en el tema. ”El gol de Barrios fue válido porque cuando [Augusto] Batalla le pegó a la pelota, Girotti estaba habilitado. El culpable fue el VAR a cargo de Baliño; mi videonalista me mostró la jugada y marcó eso. Y por el golazo que hizo Nahuel y que habría significado el triunfo por 2 a 1 sobre la hora, merecía ser convalidado”.

"GIROTTI ESTABA PERFECTAMENTE HABILITADO" 🗣️





”Como locales el campeonato pasado tuvimos una racha positiva y ahora es al revés, ya que todavía no ganamos acá en la Copa de la Liga”, observó. Pero se fue “contento a pesar del empate, ya que hubo muchachos que levantaron su nivel, como Barrios y Malcom Braida”. Tuvo, también, un gesto para con el adversario. ”Quiero destacar que Boca haya jugado como jugó después del golpe de la final de la Libertadores. Así como también quiero volver a agradecerle a [Román] Riquelme por las palabras de elogio que tuvo para conmigo ayer”, cerró.

Herrón: “No miro más allá de estos partidos”

Lejos de la historia del auto que le vendió a Insua hace 20 años, para Mariano Herrón la de este miércoles era una prueba complicadísima. El hombre habituado a trabajar con las divisiones formativas debió volver a tomar provisionalmente el equipo, ahora tras la renuncia de Jorge Almirón.

Más allá de lo futbolístico, el aspecto anímico era un punto por recuperar. El DT destacó las ganas del plantel de dar la cara: “Trabajamos en lo grupal y lo individual. Vimos cómo estaban para decidir quién iba a jugar. Y la verdad es que todos querían jugar este partido”.

"TODOS QUERÍAN JUGAR" 🔵🟡





En la conferencia de prensa posterior al 1 a 1 con San Lorenzo, Herrón valoró: “Tenemos jugadores capacitados para estar en este club. Quedó demostrado al llegar a la final de la Libertadores. Sé de la responsabilidad que tengo, pero estoy en el mejor lugar del mundo. No me quejo”.

Sobre el partido en sí, que Boca dominó la mayor parte del tiempo, el ex mediocampista de Argentinos afirmó: “Sin dudas, podríamos haber ganado. Tuvimos las chances más claras, estuvimos muy bien. Después se notó el cansancio. Veremos si seguimos con los mismos, además de analizar a Newell’s”.

A su turno, ante una consulta sobre se lo ilusiona seguir en el cargo después de diciembre, manifestó: “No miro más allá de estos partidos que me han confirmado”.

