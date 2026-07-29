Rudi Völler, campeón del mundo y leyenda de Alemania: “Argentina fue un mal ejemplo y lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol”

A más de una semana de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las repercusiones continúan. El exdelantero alemán, Rudi Völler, campeón del mundo en el torneo de Italia 1990 contra la selección albiceleste, se refirió al encuentro del pasado 19 de julio y atacó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Dijo que fue “un mal ejemplo”.

Durante su participación en el Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol Alemanes, Völler, actual director deportivo de la selección de su país, fue contundente con sus críticas al combinado albiceleste. “No quiero un equipo que juegue como Argentina. Lo de ellos no tuvo nada que ver con el fútbol”, sentenció ante los presentes de acuerdo con los medios locales.

Rudi Völler, campeón del mundo en 1990 e histórico rival de Argentina, dijo que la Selección “fue un mal ejemplo”.

El exjugador, apodado entonces como “Tante Käthe”, incluso cuestionó los halagos recibidos por el seleccionado argentino. “Sí, son campeones del mundo y esta vez fueron subcampeones, pero realmente no entiendo esos elogios hacia ellos de parte de tanta gente”, agregó. En contrapartida, Völler afirmó que “España merece los elogios” y que los ingleses “también defendieron muy bien”.

Völler fue protagonista directo y decisivo en las dos finales consecutivas de la Copa del Mundo en las que se enfrentaron Argentina y Alemania. En el último partido del Mundial de México 1986, el alemán ingresó durante el segundo tiempo para asistir en el gol del descuento y convertir, de cabeza, el empate parcial 2-2 contra Argentina. Sin embargo, Jorge Burruchaga marcó posteriormente el tanto que le dio el título al equipo que dirigía Carlos Bilardo y en el que fue figura Diego Maradona.

Rudi Völler, campeón del mundo en 1990 e histórico rival de Argentina, dijo que la Selección “fue un mal ejemplo”.

Cuatro años después, Völler tuvo su revancha contra el combinado albiceleste en la final de Italia 1990. En aquel partido, protagonizó la acción en la que Roberto Sensini cometió la infracción que fue sancionada como penal por el árbitro Edgardo Codesal y que Andreas Brehme convirtió en el gol del 1 a 0 definitivo. Previamente, el delantero germano recibió una dura entrada del defensor Pedro Monzón, lo que provocó que el juez principal le mostrara la tarjeta roja directa al argentino.

Como entrenador, Völler dirigió a la selección germana entre los años 2000 y 2004 y logró llevarla hasta la final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, la cual perdió ante Brasil.