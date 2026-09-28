Rusia vs. Iran por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Rusia e Iran, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este martes 29 de septiembre a las 13.00 h en el estadio Ak Bars Arena, ubicado en la ciudad de Kazan.

El momento de los equipos

Rusia se prepara para este compromiso buscando consolidar su funcionamiento colectivo en esta etapa de pruebas. Por el lado de la visita, Iran llega al encuentro tras haber sufrido una derrota en su presentación anterior frente a Uzbekistán por 3 a 1, resultado que intentarán revertir en suelo ruso para recuperar confianza.

Números que anticipan el duelo

Este amistoso representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de medir fuerzas en un escenario internacional. El registro histórico y las estadísticas recientes de ambos conjuntos serán puestos a prueba en el césped del Ak Bars Arena, en un cotejo donde la jerarquía individual buscará imponerse sobre el planteo táctico del rival.

Lo que está en juego

Más allá de la naturaleza amistosa del encuentro, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados en su proceso de preparación. Para Iran, el objetivo principal es reponerse del último traspié, mientras que Rusia buscará aprovechar la localía para ajustar detalles de cara a los próximos desafíos del calendario internacional.