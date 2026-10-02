Rusia vs. Namibia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Rusia y Namibia correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026 se disputará este sábado 3 de octubre a las 12.00 h en el Ekaterinburg Arena, ubicado en la ciudad de Ekaterinburg.

El presente de las selecciones

Rusia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Irán en su última presentación. Por su parte, Namibia afronta este desafío buscando ajustar piezas en su estructura colectiva frente a un rival de exigencia internacional.

Estadísticas del cruce

El seleccionado local intentará trasladar su buen momento ofensivo, reflejado en su reciente triunfo, ante un combinado namibio que se prepara para sus próximos desafíos oficiales. Este tipo de encuentros permite a ambos entrenadores probar variantes tácticas de cara a las futuras competencias oficiales.

Lo que está en juego

Para Rusia, el objetivo es mantener la solidez mostrada ante Irán y continuar con el crecimiento del equipo bajo la conducción técnica actual. Para Namibia, el partido representa una oportunidad valiosa de ganar rodaje y medir sus capacidades frente a un seleccionado de peso en su propio terreno.