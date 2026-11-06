San Diego vs. Sporting Kansas City por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Diego y Sporting Kansas City, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h en el Snapdragon Stadium, ubicado en la ciudad de San Diego, California.

El momento de los equipos

San Diego llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a St. Louis City SC en su presentación más reciente. Por su parte, Sporting Kansas City arriba al encuentro tras igualar 1-1 ante FC Dallas, buscando reencontrarse con el triunfo en esta etapa de la temporada.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente marca una tendencia positiva para el conjunto local, que logró capitalizar su último enfrentamiento, mientras que la visita arriba con la necesidad de mejorar su efectividad tras el empate cosechado en la fecha anterior.

Lo que está en juego

Para San Diego, el objetivo es mantener la inercia ganadora conseguida ante St. Louis City SC para escalar posiciones en la recta final del torneo. Sporting Kansas City, en tanto, intentará sumar de a tres en condición de visitante para dejar atrás la paridad frente a FC Dallas y consolidar su juego en la tabla de la MLS.