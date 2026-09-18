San Jose Earthquakes vs. Los Angeles Football Club, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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San Jose Earthquakes recibe a Los Angeles Football Club en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre San Jose Earthquakes y Los Angeles Football Club correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 20.30 h en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.
El presente de los equipos
San Jose Earthquakes llega al duelo con un envión anímico positivo, luego de haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Houston Dynamo FC en su presentación anterior. Por el contrario, Los Angeles Football Club buscará redimirse en este compromiso tras caer 3-1 ante Sporting Kansas City en la última fecha, buscando recuperar regularidad en la temporada 2026.
Estadísticas del duelo
Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a su última actuación: mientras que el equipo local logró mantener su arco en cero en su último triunfo, la visita llega con la necesidad de ajustar su defensa tras recibir tres goles en su última jornada.
Lo que está en juego
Para San Jose Earthquakes, el objetivo es capitalizar la victoria reciente para escalar posiciones en la tabla. Para Los Angeles Football Club, el partido representa una oportunidad crucial para recuperarse de la última derrota y sumar puntos vitales en esta instancia de la fase regular de la MLS.
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