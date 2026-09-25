San Jose Earthquakes vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Jose Earthquakes y Portland Timbers, correspondiente a la jornada 28 de la MLS 2026, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 23.30 h en el PayPal Park, ubicado en San Jose, California.

El momento de los equipos

San Jose Earthquakes llega al compromiso tras igualar 2-2 en su anterior presentación frente a Los Angeles Football Club. Por su parte, Portland Timbers busca recuperarse luego de haber caído por 1-0 ante Atlanta United en su último encuentro disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán mejorar su desempeño reciente. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en el PayPal Park para retomar la senda del triunfo, el visitante intentará cortar su racha negativa tras la reciente derrota sufrida fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos equipos en la temporada 2026, buscando sumar puntos fundamentales en la etapa regular para escalar posiciones en la tabla de la MLS.