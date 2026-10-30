San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre San Jose Earthquakes y Real Salt Lake, correspondiente a la jornada 34 de la MLS 2026, se llevará a cabo este sábado 31 de octubre a las 18.00 h en el estadio PayPal Park, ubicado en San Jose, California.

El momento de los equipos

San Jose Earthquakes llega a este compromiso tras empatar 2-2 ante Colorado Rapids en su última presentación. Por su parte, Real Salt Lake arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 2-1 frente a Austin FC.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán cerrar la fase regular con solidez. Mientras que el equipo local intentará aprovechar el apoyo de su público en el PayPal Park para mejorar su producción ofensiva tras el último empate, el visitante llega con la confianza de haber sumado tres puntos clave en su anterior presentación.

Lo que está en juego

Para San Jose Earthquakes, este partido representa la oportunidad de concluir la temporada sumando de a tres ante su gente. Real Salt Lake, en tanto, intentará extender su racha positiva para escalar posiciones en la tabla de la liga en el tramo final del certamen.