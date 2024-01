escuchar

San Lorenzo vive un nuevo tiempo. Marcelo Moretti es el flamante presidente: según sus propias palabras, la situación del club azulgrana es dramática. No puede incorporar por inhibiciones y, además, se van todos los días jugadores del plantel. Los más valiosos: Augusto Batalla y Rafael Pérez. En ese contexto, surgió la pelea menos pensada. De dos ex referentes sobre el campo de juego, que comparten el mismo cargo, ahora, del otro lado del mostrador.

Según fue publicado en diversos medios, Matías Caruzzo, que en el Gobierno anterior se desempeñaba como coordinador de fútbol profesional de San Lorenzo, discutió acaloradamente con Néstor Ortigoza, de quien fue su compañero en el Ciclón, Argentinos Juniors y Rosario Central y ahora, además de vocal, será el encargado del fútbol bajo la conducción de Marcelo Moretti. Caruzzo, tiempo atrás, tuvo duros cruces con Rubén Insua, el DT de San Lorenzo, el único que trajo algo de paz a la institución y, además, consiguió con pocos recursos alcanzar la clasificación para la Copa Libertadores. Pero los problemas económicos son varios y el plantel es corto. Además, este tipo de peleas públicas restan credibilidad.

Según se supo, este miércoles, Caruzzo se presentó en el predio ya que hasta el momento no le comunicaron que no continuará (hay otras áreas en la misma situación) y se produjo una acalorada discusión con el mediocampista, que estuvo a punto de pasar a otro plano y dejó el clima muy caliente entre ambos jugadores que dejaron un gran recuerdo de pantalones cortos.

Se conocen muy bien. Compartieron plantel en tres instituciones, pero además fueron parte de recordados equipos en esos clubes ya que consiguieron el torneo Apertura 2010 con Argentinos, salieron campeones con San Lorenzo de la Supercopa Argentina 2015 y conquistaron la Copa Argentina 2018 con Rosario Central, una vuelta olímpica bajo el sello de Patón Bauza.

Evidentemente, Caruzzo no seguirá en San Lorenzo porque pertenece a la etapa anterior y no tiene buena sintonía con Moretti. Pero tiene contrato hasta abril de 2024. “Caruzzo, el año pasado antes de las elecciones, dijo que no podía trabajar conmigo. No lo hablamos personalmente, pero ni él quiere trabajar conmigo y no lo tenemos en nuestro proyecto”, advirtió el nuevo presidente.

Marcelo Moretti, denunció que “(Marcelo) Tinelli y (Matías) Lammens fueron cómplices del vaciamiento” económico del club, cuyo pasivo estimó en un monto cercano a los 30 millones de dólares. El dirigente encontró una situación financiera “alarmante”, producto de una “administración fraudulenta”, y se comprometió con “llevar a los responsables la justicia”, tras los resultados que arroje la auditoría encargada por su gestión.

“Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico”, detalló en diálogo con SuperMitre Deportivo.

Moretti definió la realidad del club como “inaudita” y lo ejemplificó de forma elocuente: “El día de nuestra asunción (26 de diciembre) quisimos regalarle a (Paulo) Silas (exfutbolsita del club) una camiseta y no había. No dejaron nada, ni computadoras”.

“Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento en partes iguales y (Horacio) Arreceygor la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas”, graficó.

Lammens presidió el club entre 2012 y 2019, a finales de ese año Tinelli ganó las elecciones con más del 80% de los votos pero su gestión duró apenas meses por un pedido de licencia que derivó en su renuncia definitiva, con un club dirigencialmente acéfalo. En 2022, Arreceygor -vice del empresario y conductor de TV- se hizo cargo de la presidencia hasta completar el mandato.

“Generalmente los clubes grandes gastan de más de lo que tienen y a fin de año compensan con la venta de algún jugador. Eso no es sano e indudablemente Lammens y Tinelli han hecho de eso una práctica inmoral. No se puede gastar todo el tiempo más plata de la que ingresa”, criticó.

“Se han pedido créditos por millones de dólares que no se sabe para que lo hicieron. El club vendió por millones de dólares y no se construyó nada ni salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es ‘¿dónde está la plata?’, por eso vamos a hacer una auditoría”, denunció.

“Hubo una administración fraudulenta, por eso esto va a terminar indudablemente en la justicia. Ya contratamos un estudio jurídico vinculado al derecho administrativo para iniciar el proceso de la auditoría”, adelantó. Moretti reveló que San Lorenzo necesitaría “30 millones de dólares para quedar en cero” en sus cuentas y admitió que los nuevos dirigentes “ponen plata de sus bolsillos” para atender los compromisos más urgentes.

El club ya tiene cerrados al menos cinco refuerzos para el DT Rubén Darío Insua pero todavía no pudo anunciarlos porque recibió una inhibición por falta de pago del exfutbolista de San Lorenzo Yeison Gordillo, a la vez que se especula que ingresará otro embargo del Monterrey de México por la falta de pago de la segunda cuota del pase del paraguayo Adam Bareiro.

