Marcelo Moretti le inició juicio a San Lorenzo por más de 200 mil dólares

Mientras San Lorenzo sueña con los playoffs del torneo Clausura a dos fechas del final, las noticias institucionales son moneda corriente en la entidad azulgrana: en las últimas horas se supo que Marcelo Moretti le inició un juicio a la entidad por 270.000 dólares. El expresidente del Ciclón inició una demanda judicial para reclamar el pago de una deuda vinculada a préstamos que él mismo habría realizado durante su gestión. El monto incluye capital, intereses y costas judiciales.

La noticia suma un nuevo frente económico e institucional para San Lorenzo, que deberá afrontar el reclamo cuando avance la notificación formal de la demanda, que por ahora no llegó a la institución, según supo LA NACION. Pero por otro lado, Moretti iniciaría un juicio ordinario por dinero que habría ingresado en los registros contables del club, pero que no se habría documentado mediante contratos de mutuo, y que ascendería a otros 200 mil dólares.

Este medio se contactó con el exmandatario azulgrana y le aseguró que, si lo cobra, destinará el dinero a obras en las divisiones inferiores de San Lorenzo. Al margen de esta cuestión, un detalle no menos importante es que la presentación judicial no significa que la deuda haya sido reconocida definitivamente por la Justicia ni que el cobro esté garantizado.

Este no es el primer gran dolor de cabeza que sufre el club de Boedo por la gestión de Marcelo Moretti, que vale recordar que la misma ni siquiera terminó por una acefalía generada tras los diversos escándalos que tuvo su presidencia, acentuado y quedando expuesto con la cámara oculta donde se lo veía guardarse un fajo con 25 mil dólares en la oficina de presidencia de la sede administrativa del club de Boedo ubicada en Avenida La Plata al 1700.

Imágenes de la cámara oculta en la que se ve a Moretti guardándose un fajo de dólares

Los otros casos más salientes son el comprobante trucho presentado a Independiente Rivadavia, de Mendoza, por la transferencia de Matías Reali, quien llegó al Ciclón en julio de 2024, y que el presidente del club mendocino, el empresario Daniel Vila, manifestó en Radio La Red que el pase se caía porque San Lorenzo presentó un comprobante falso.

Otra situación no menos anómala se dio cuando vendió parte de los pases de los juveniles Agustín Hausch y Santiago Sosa, delantero y mediocampista, ambos surgidos de las divisiones inferiores del club, a Defensa y Justicia, en un monto aproximado de 1,5 millones de dólares para pagar sueldos, aunque el propio Moretti desmintió públicamente esas transferencias, incluso cuando los jugadores ya estaban hasta realizándose las revisiones médicas para pasar al Halcón de Florencio Varela.

Otro de los casos resonantes de estos últimos meses, ya con Marcelo Culotta como presidente, fue que el exvicepresidente de Moretti, el empresario Néstor Navarro, le reclama al club US$2.400.000 también por mutuos que él ingresó al club durante el tiempo que duró su gestión, a la cual decidió renunciar tras no hacerse cargo de ser el presidente del club cuando Moretti se tomó licencia tras la cámara oculta con los fajos de dólares. Todos los préstamos que pide Navarro son de 2024 y tres de las obligaciones reclamadas se encuentran vencidas. La cuarta, por la cual se aguarda la documentación respaldatoria, es por US$1.050.000 y tiene vencimiento previsto para noviembre de 2026 o ante una eventual venta de Alexis Cuello.

Como si todo eso fuera poco, hace poco más de tres semanas, San Lorenzo comunicaba oficialmente que Francisco Fydriszewski, delantero incorporado durante la presidencia de Moretti, realizó un reclamo inicial en Francia por USD1.468.504 sobre la venta de Orlando Gill al Lille. La Justicia francesa autorizó un embargo únicamente por el capital adeudado: US$800.000, equivalentes a 690.240 euros. El 4 de diciembre de 2024, bajo la gestión de Moretti, San Lorenzo y el futbolista firmaron un acuerdo por el cual el club reconoció una deuda total de US$900.000 en concepto de salarios impagos e indemnizaciones.

El actual presidente de San Lorenzo, Marcelo Culotta, heredó un club con apremios financieros y, por ahora, las soluciones no aparecen Hernán Zenteno

El esquema contemplaba un primer pago de US$100.000 y dos cuotas posteriores de US$400.000 cada una. De acuerdo con la presentación realizada por el jugador, San Lorenzo abonó únicamente la primera cuota. A ese monto, Fydriszewski agregó en su presentación US$100.504,32 en concepto de intereses y actualización y otros US$568.000 correspondientes a una penalidad contractual de US$1000 por cada día de atraso. Así, su pretensión cautelar ascendía a US$1.468.504,32. Sin embargo, el juez de ejecución del Tribunal Judicial de Lille no incluyó esos accesorios en la medida cautelar y autorizó el embargo solamente por los US$800.000 de capital, convertidos en 690.240 euros. Esto no implica necesariamente que los intereses y la penalidad hayan sido rechazados definitivamente. El futbolista disputó 4 partidos, distribuidos en 92 minutos y no convirtió goles.

Y a estas alturas también vale recordar que, más allá de cuestiones de gestión, en lo político tampoco se tomó la decisión de apartar a Moretti del club, ya que no hubo quórum en la Asamblea Extraordinaria de San Lorenzo que podía permitir la expulsión de él como socio del club. La Asamblea no pudo avanzar debido a la falta de quórum: se presentaron 52 de los 90 asambleístas, cuando el estatuto exige la presencia de 68 para tratar una cuestión de estas características. De esta manera, el ex presidente del “Ciclón” no fue suspendido ni expulsado y la resolución quedó postergada sin fecha prevista.