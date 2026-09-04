Solo falta la firma: Rubén Darío Insua, a un paso de volver a San Lorenzo

Ahora sí. “Prudentemente optimistas”, le señalaron a LA NACION desde las entrañas de la negociación entre el entorno de Rubén Darío Insua y San Lorenzo ante la posible vuelta del Gallego al club, rememorando aquella famosa frase que inmortalizó el entrenador durante su segundo ciclo en el club, que fue desde 2022 a 2024.

Tras una reunión que duró poco más de tres horas entre dirigentes del Ciclón, la representación de Insua y parte del cuerpo técnico, quedó prácticamente todo acordado y si los contratos respetan lo charlado, Insua firmará hasta diciembre de 2027 y será quien reemplace a Néstor Pipo Gorosito, cesanteado tras ocho partidos, luego de la derrota del pasado lunes por 1-0 ante Instituto, en Córdoba.

Luego de muchos llamados, existió la primera conversación formal y rápidamente hubo acuerdo, más allá de un conflicto judicial entre la institución y varios de los ayudantes de Insua en el ciclo pasado; salvo Fabián García, el resto intimó al club por lo adeudado durante el ciclo pasado y eso fue algo que se puso sobre la mesa, sobre todo porque la semana pasada se tuvo que abonar un dinero a uno de ellos y así el Ciclón pudo habilitar a Facundo Farías, que pinta para ser titular el sábado ante Talleres en el Pedro Bidegain.

Insua vuelve a uno de sus lugares preferidos: el banco de San Lorenz Dolores Ochoa - AP

Precisamente, ese conflicto judicial-económico fue durante varias horas una traba importante, y algunos dirigentes no estaban de acuerdo con su llegada, aunque viendo la predisposición mostrada del lado de los ayudantes cercanos al DT, rápidamente quedó zanjado, más allá de no estar convencidos en una línea futbolística.

Incluso se especuló con poner el nombre de Leandro Cufré arriba de la mesa, pero la falta de experiencia (Atlas de México, en 2020) y también de consenso en aquellos que no estaban muy a favor de la llegada de Insua, permitió que se le allane el camino al Gallego, que fue el único entrenador por el que negoció esta Comisión Directiva por estas horas.

Incluso, para el presidente Marcelo Culotta, el entrenador para este momento -y también para cuando se trajo a Gorosito hace dos meses- era el que está a punto de tener su tercer ciclo en el club.

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo Hernán Zenteno

¿Estará Insua viendo a sus próximos dirigidos? Es la idea, que vuelva de Estados Unidos -el DT se encontraba en Miami junto a su familia, visitando a uno de sus hijos y su nieto-, y espera más pronto que tarde volver para poder estar en el estadio y así ver el partido para a principios de la próxima semana hacerse cargo del plantel, luego del interinato de Walter Perazzo.

“El día que San Lorenzo me necesite, yo voy a estar”, había declarado cuatro años atrás, antes de llevar a un equipo comprometido con la parte baja de la tabla (lo agarró cerca de la zona del descenso) y lo llevó a clasificarse tanto a la Copa Sudamericana en 2023 como a la Libertadores 2024, hasta que en abril fue cesanteado por Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza, tras una derrota por 2-0 ante Independiente del Valle como visitante.

Entre los dos ciclos, Insua obtuvo el 51,37% de efectividad en los 146 partidos dirigidos, casi alcanzado por el 50% de Miguel Ángel Russo.

Rubén Darío Insua es el técnico elegido para salvar a San Lorenzo de una grave crisis Fotobaires

Hace exactamente tres meses, el 4 de junio, Marcelo Culotta y su Comisión Directiva asumieron formalmente, y mientras tanto, se dio la salida de Gustavo Álvarez el primer día de la pretemporada (prevista para el 22 de junio pasado), el error en intentar contratar a Iker Muniain y los ocho partidos de Pipo Gorosito.

En ese escenario institucional, con muchas deudas y conflictos judiciales (el embargo de la sede de Avenida La Plata, pedido por Ignacio Piatti, como el más significativo) y con un equipo que está penúltimo en su zona y con muchos jugadores que difícilmente sigan en 2027 en el club -más de 15 según pudo recolectar LA NACION-, entre posibles ventas y aquellos que se les vence el contrato y no serán renovados.

Así llegará Rubén Darío Insua al Ciclón, con la intención de cortar varias rachas deportivas y futbolísticas, que rápidamente pueden quedar selladas: ante Independiente en Avellaneda será el debut, el domingo 13 de septiembre próximo por el campeonato local, y luego Boca, el domingo 20, dos clásicos para tomarle la medida a este plantel de cara a una recta final que le podría permitir cortar una racha de más de un año y medio sin ganar clásicos (Racing en 2025, el último) y soñar con meterse en los playoffs, y por qué no, en copas internacionales en el 2027.

San Lorenzo viene de perder con San Lorenzo, partido que marcó la salida de Gorosito

El posible equipo ante Talleres

Este sábado, a las 19, San Lorenzo, penúltimo en la zona A, recibe al colista, el conjunto cordobés que tendrá el debut de Omar de Felippe como entrenador tras la salida de Jorge Sampaoli.

Walter Perazzo, como interino del Ciclón, dispuso de un equipo que tendría la novedad del debut de Facundo Farías: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Nicolás Tripichio, Facundo Farías, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi.