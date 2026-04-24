San Telmo vs. All Boys, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

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Juegan este sábado desde las las 15.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
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San Telmo y All Boys se enfrentan este sábado desde las 15.30h en el estadio Dr. Osvaldo Baletto, por la fecha 11 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, San Telmo viene de empatar ante Los Andes por 0-0 mientras que All Boys llega de empatar ante Acassuso por 0-0. San Telmo suma 9 puntos en la tabla de posiciones, mientras que All Boys tiene 10 puntos.
Todo lo que hay que saber
- San Telmo vs. All Boys
- Hora: las 15.30h
- Partido correspondiente a la fecha 11 del Primera Nacional 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están San Telmo y All Boys en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta conun formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular,los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. Elsegundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
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