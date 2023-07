Sandro Tonali a Newcastle: un pase millonario, que batió tres récords, pero le rompió el corazón al jugador que no quería irse de Milan

escuchar

De niño, Sandro Tonali le escribía a Papá Noel para que le dejara en el árbol de Navidad la indumentaria completa de Milan. Lo deseaba más que un juguete. O igual que una pelota. Creció siendo tifoso rossonero y soñando con ser futbolista. A los 20 años consiguió que coincidieran su pasión y su vocación. Tras una primera temporada en préstamo desde Brescia, Milan lo compró en 2021 por 14,5 millones de euros .

Imaginó una larga carrera en el club que lleva en el corazón, pero el mercado de pases se rige por criterios menos sentimentales que los de este volante, al que experimentados periodistas italianos comparan con algunas de las características de Marco Tardelli -inolvidable su rostro emocionado hasta el llanto en el gol de la final del Mundial ‘82- y de Romeo Benetti, ex-Juventus.

Más acá en el tiempo, otros lo asemejan a Andrea Pirlo, pero con más despliegue y recuperación de la pelota, y menos remate. Es un organizador de juego sin haber desarrollado todavía el mejor criterio en la toma de decisiones. Aun debe armonizar su poderío físico (1,81m) con un registro futbolístico más influyente y constante. Volante central de formación, el entrenador Stefano Pioli le sacó más provecho cuando lo adelantó a tres cuartos del campo.

Tonali persigue a Lautaro Martínez Antonio Calanni - AP

Tonali (23 años cumplidos en mayo) fue noticia en estas horas porque se transformó en la transferencia más alta de la historia para un futbolista italiano. Newcastle, propiedad de fondos de Arabia Saudita, pagó 70 millones de euros por su pase , mientras que Milan se reserva el 10 por ciento de una futura venta.

Superó los 57 millones que Chelsea desembolsó en 2018 por Jorginho, brasileño nacionalizado. La operación dejó otros dos récords. Fue la venta más elevada en la historia de Milan, por delante de los 67 millones que obtuvo por el traspaso de Kaká a Real Madrid. Y para Newcastle representa el refuerzo más oneroso, deja atrás los 60 millones por el delantero Alexander Isak, llegado también bajo la administración saudí.

Tonali firmó contrato hasta 2028 y volverá a disputar la Champions League, en la que en esta temporada llegó hasta las semifinales, en el clásico que tuvo por ganador a Inter. Newcastle finalizó en el cuarto puesto en la Premier League. En su cuenta de Instagram escribió una despedida, en la que deja traslucir sus emociones y el vínculo que lo une a Milan: “Una mezcla de emociones en mi corazón (...) Este extraordinario club, que para mí es y será siempre mi hogar (...). Entiendo que este adiós puede causar emociones encontradas y es normal que haya algunas cuando dejas un pedazo grande de tu corazón”.

Las palabras de Tonali reflejan su sentimiento, pero no exponen su más íntima convicción: no quería irse de Milan, donde tenía cuatro años más de contrato. Así lo hizo saber por whatsapp con compañeros de su confianza. El club lo emplazó a aceptar la transferencia, no le dieron alternativa. Inclusive le argumentaron que salía beneficiado su club de formación, Brescia, que recibirá ocho millones de euros para paliar su dura situación económica y deportiva (está en tercera división).

La traducción del mensaje de Tonali en Instragram

Soy Calcio Twitter @SoyCalcio_

La continuidad de Tonali en Milan hubiera sido posible si no lo despedían a Paolo Maldini, bajo cuya dirección deportiva se volvió a ganar el scudetto tras 11 años, en la temporada 2021/22. La vieja gloria del club gestionaba desde sus amplios conocimientos futbolísticos y la plena identificación con el equipo de toda su vida. Lo reemplazó Giorgio Furlani, un manager financiero, que saltó del Fondo Elliot (norteamericano), dueño de Milan, a la estructura del club. Furlani se declara fanático de Milan y desembarca con su programa de algoritmos, en los que la venta de Tonali es un negocio insoslayable. Es la antítesis de Maldini, formado en la vieja escuela del fútbol.

Viejos cronistas que cubren la información de Milan aseguran que Silvio Berlusconi tampoco hubiera dejado ir a Tonali. Eran otras épocas, las doradas del calcio, cuando grandes empresarios autóctonos (Berlusconi en Milan, Sergio Cragnotti en Lazio, Massimo Moratti en Inter, la familia Agnelli en Juventus, Calisto Tanzi en Parma) importaban figuras y retenían a los talentos propios.

Los gestos de rossonero de pura cepa marcaron la estancia de Tonali. Tras un primer año en el que rindió por debajo de las expectativas, aceptó bajarse el sueldo. Tampoco exigió que le actualizara el que tenía hasta 2027. Ni bien llegó se contactó con Gennaro Gattuso para preguntarle si no tomaba a mal que llevara la camiseta N° 8 que vistió durante 13 años. Rino lo alentó a asumir la responsabilidad.

Las asistencias y goles de Tonali en la última temporada

En 2019, al poco tiempo de incorporarse a Milan, debutó en el seleccionado de Italia, en el que suma 14 partidos, aunque no es un titular fijo en la formación de Roberto Mancini. Antes pasó por el Sub 19 y el Sub 21, en el que llevó la cinta de capitán. Conoció el fútbol del ascenso con Brescia y fue elegido el Jugador del Año de la Serie B en 2018.

En su última temporada en Milan dio nueve asistencias y marcó dos goles. Eddie Howe, director técnico de Newcastle, le dio una elogiosa bienvenida: “Es un talento excepcional y tiene la mentalidad, físico y atributos técnicos para acoplarse excelentemente con nuestro equipo. A sus 23 años, Sandro ya posee una experiencia importante como jugador clave en una de las ligas más importantes de Europa y en la Champions League, además de jugar para su país. Estoy muy conforme de sumarlo a nuestro equipo. También tendrá la oportunidad de crecer y evolucionar con nosotros, y me entusiasma sumarlo a la emocionante temporada que nos espera”.

Tonali, un box to box que debería adaptarse bien al fútbol inglés, podría integrar un doble pivote de mucho recorrido y elaboración con el brasileño Bruno Guimaraes, en un equipo en el que se destaca el paraguayo Miguel Almirón, ex-Lanús. Mientras, Milan prepara para esta semana la presentación de Luka Romero, el juvenil argentino nacido en México, que llega como agente libre. Tonali se fue. Como todo futbolista, tuvo un precio, impactante, aunque a él lo conmueva más lo que siente por Milan.