Santiago Castro fue presentado en Roma: sus primeras palabras y el icónico número que usará

Luego de lo que fue su llegada a la capital italiana, Santiago Castro fue presentado de manera oficial por Roma. El atacante argentino posó con la camiseta y usará un dorsal icónico para el club. Además, el argentino firmó su vínculo y expresó lo gratificante que es dar este paso en su carrera.

El exBologna arribó el pasado lunes por la noche a la ciudad de Roma para rubricar su vínculo con la Loba. Unos 300 hinchas lo esperaron en la estación de Roma Termini para darle la bienvenida al delantero surgido en Vélez.

Desde las redes sociales lo presentaron con un video en el que dice "Benvenuto a Roma, Santiago", con un emoji de una bandera de la Argentina. En la imagen el jugador está envuelto en una bandera de Roma. Cuando se le quitan las telas, el centrodelantero aparece de espalda con la camiseta del equipo.

El atacante, de 21 años, fue transferido desde Bologna a Roma por 35 millones de euros fijos y otros 2 millones más en bonos. Por el momento, no trascendió cuál será la extensión de su contrato. Además, eligió la casaca número 9, que ya fue utilizado en Roma por otros argentinos como Abel Balbo, Gustavo Bartelt, Daniel Osvaldo, pero también de un ídolo como lo es el italiano Vincenzo Montella.

El ex jugador de Vélez Sarsfield da el salto de calidad dentro de la Serie A y será compañero de dos compatriotas: Paulo Dybala, que pese al interés de Boca terminó renovando contrato en Italia, y Matías Soulé. Ambos además estuvieron en buena parte del ciclo de la selección, se conocen de allí y con ellos jugará este año la Champions League.

En su presentación habló con el canal oficial de la institución y expresó: “Fue hermoso desde el primer momento que llegué a la ciudad sentir el amor de los hinchas. Desde que vine a jugar al estadio Olímpico sentí el calor de los hinchas. Quiero agradecer al club que demostró la confianza y me dio la oportunidad de estar en este club de la capital”.

"FUE HERMOSO SENTIR EL AMOR DE LOS HINCHAS"



Las primeras palabras de Santi Castro como refuerzo de Roma.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/OvIpxzWB8d — DSPORTS (@DSports) July 30, 2026

En la última temporada en Bologna marcó un total de 11 goles y dio 4 asistencias a lo largo de 51 encuentros. En los “Rojiazules” jugó un total de 105 partidos, con 22 gritos y 13 pases gol. A Europa arribó en enero del 2024 luego de una gran campaña con la casaca de Vélez. Debutó en la primera del Fortín de Liniers con apenas 16 años, en agosto de 2021, frente a Atlético Tucumán, con Mauricio Pellegrino como DT. Cuando se marchó lo hizo después de jugar 64 partidos y haber anotado nueve goles.

El delantero viene de ser parte de la lista preliminar de 55 nombres de la selección argentina que dio Lionel Scaloni para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, aunque luego perdió la pulseada con José Manuel López, el tercer 9 que fue a la gran cita además de los consagrados Latuaro Martínez y Julián Alvarez. Además, en la temporada 2024/2025 logró ganar la Copa Italia.

Santiago Castro celebra un gol a la Roma en la Europa League 2026; ahora estará en la otra vereda ALBERTO PIZZOLI - AFP

El arribo de Castro a la Roma se produce en un contexto de renovación ofensiva para el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, quien considera al delantero argentino como una pieza ideal para fortalecer el ataque de cara a la próxima temporada. Según la prensa italiana, el futbolista argentino tiene previsto realizar la revisión médica en esta semana. La idea es que se incorpore de inmediato a la pretemporada del equipo en Gales.