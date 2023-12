escuchar

“Santos, siempre Santos. Volveremos a sonreír”, escribió Neymar sobre un fondo negro y con un par de emojis de llanto y tristeza en sus historias de Instagram cuando el drama se había consumado. La derrota como local ante Fortaleza sobre la hora -gol del argentino Juan Martín Lucero- sumada a los triunfos del Vasco da Gama de Ramón Díaz y el 4 a 1 del Bahía sobre el Atlético Mineiro, decretaron lo que parecía imposible. El Peixe, uno de los tres únicos clubes brasileños que hasta el momento nunca habían sufrido el descenso, jugará en la Serie B en 2024. Ahora, sólo Flamengo y San Pablo podrán mostrar un currículum inmaculado.

El venezolano Yeferson Soteldo, figura de Santos, desconsolado Captura de video

Hace menos de un año, el 29 de diciembre de 2022, fallecía Pelé, el nombre que desde finales de los años 50 quedó atado eternamente al del club aurinegro del puerto paulista. Fue entonces que la entidad fundada en 1912 pasó a tener apellido, con el cual se instaló con luz propia en el estrellato futbolístico mundial: “el Santos de Pelé”. Ni antes, ni mucho menos después de 1974, cuando Edson Arantes do Nascimento se marchó a jugar al Cosmos del incipiente soccer estadounidense, el Peixe vivió un tiempo de esplendor semejante. Muy pocos podían imaginar hace doce meses que el fallecimiento de la máxima insignia de la institución salpicaría también y en tan poco tiempo el nombre del propio club.

El glorioso Santos de Pelé (abajo, segundo de derecha a izquierda)

La caída en desgracia del Santos, sin embargo, no resulta tan sorprendente para quienes siguen la actualidad cotidiana del fútbol brasileño. El 30 de enero de 2021, el equipo por entonces dirigido por Cuca y cuyas figuras más destacadas eran el juvenil Kaio Jorge (hoy en el Frosinone, de Italia), el defensor Lucas Veríssimo (ahora en Corinthians) y el venezolano Yeferson Soteldo, el único que continúa en el plantel, disputaba en el Maracaná la final de la Copa Libertadores 2020 ante Palmeiras. La derrota por 1 a 0 en tiempo agregado fue el último estertor de una institución que puertas adentro ya acumulaba síntomas suficientemente fuertes como para amenazar con desenlaces dramáticos.

Apenas un mes antes de aquel encuentro, Andrés Rueda, un empresario informático hispano-brasileño, matemático de profesión, había asumido la presidencia del Peixe con la promesa de enderezar una situación financiera muy preocupante. Pese a haber vendido a Rodrygo, en aquel momento apenas un garoto prometedor, al Real Madrid en 45 millones de dólares en 2019, el club arrastraba una deuda de unos 400 millones de reales (aproximadamente 80 millones de dólares) y estaba inhibido por la FIFA para inscribir jugadores. “Vine para salvar al Santos”, aseguró el nuevo mandatario, quien ya había sido derrotado en los comicios de tres años antes. Más que eso, Rueda aterrizó en Vila Belmiro con la intención de “moralizar” el fútbol. Un trienio más tarde, las cifras del balance económico permiten debatir sobre el éxito de su gestión en ese aspecto. En el otro, la derrota parece asegurada.

Dos íconos de Santos: Neymar y Pelé, cuando Ney aún estaba en el Peixe Nelson Antoine - AP

“Rueda es el gran culpable de este desastre. No el único, pero sí el mayor”, bramaron en la misma noche del miércoles y una vez consumado el descenso, varios de los periodistas más identificados con la camiseta aurinegra. Refractario a pagar comisiones y honorarios por transferencias a agentes y representantes, el profesor de Matemáticas pretendió ejercer una política contrafáctica en un mundo tan pasional como el fútbol: “Nosotros nunca abandonamos al equipo, pero no caímos en la tentación. Es muy fácil firmarle a un jugador un contrato por un millón de dólares, pero si a los tres meses no se le puede pagar aquello se convierte en una pirámide irreversible”, explicaba a medida que la calidad de los futbolistas del plantel iba decayendo y los resultados empezaban a caer en un tobogán.

Rueda había heredado una bomba de tiempo cuyo origen venía desde mucho más lejos. Pese a que en 2017, la consultora BDO otorgó a la marca Santos un valor equivalente al del pasivo de la entidad y las encuestas lo sitúan como el noveno club con más torcedores del país, ni siquiera la transferencia de Neymar al Barcelona en 2013 había logrado equilibrar las cuentas. Las comisiones pagadas y no declaradas por aquella venta fueron se convirtieron en un escándalo. Fueron causa de un juicio por corrupción en España y son el mejor ejemplo del manejo poco claro de las finanzas de la entidad.

El contraste con la época dorada, cuando el Santos se daba el lujo de despreciar su participación en la Copa Libertadores porque le resultaba mucho más rentable utilizar varios meses del año en giras por todo el mundo (al equipo de Pelé, Coutinho, Pepe y Zito se lo llegó a considerar los Globetrotters del fútbol), se hizo cada vez más ostensible en el presente siglo. En la caja fuerte pero también sobre el césped.

Un título del Brasileirao en 2004, la Copa Sudamericana ganada con Neymar como figura en 2012 y dos torneos paulistas (2015 y 2016) son los únicos trofeos levantados por el Peixe luego del año 2000. Las finales perdidas, una de la Copa Brasil y la mencionada de la Libertadores, más un par de subcampeonatos nacionales fueron abriendo aún más una herida que promete seguir sangrando de manera más profusa a partir del descenso.

Apenas concluido el partido ante Fortaleza, los desórdenes se sucedieron en torno al estadio de Vila Belmiro. Un ómnibus y algunos coches (uno de ellos de Stiven Mendoza, delantero colombiano del plantel) fueron incendiados y el riesgo de que los incidentes se extiendan durante el fin de semana están latentes. Más aún teniendo en cuenta que el domingo la institución celebra elecciones donde se buscará el sucesor de Rueda, quien decidió no presentarse para un nuevo mandato. “Entrego un club más saneado. No es lo mismo una deuda de diez millones que haya que pagar al contado que en miles de cuotas”, explicaba el empresario español en las semanas previas al desenlace del Brasileirao: “Acepto que hubo errores, pero en el fútbol uno sólo se da cuenta de que se equivoca cuando la pelota deja de entrar. Siento que me voy con la misión cumplida”, aseguraba.

Incidentes en la periferia del estadio donde Santos descendió por primera vez en su historia X

La realidad indica que en las canchas, la temporada del Santos fue mala de principio a fin. Estuvo a punto de descender de categoría en el torneo paulista a principios de año, y el equipo nunca logró levantar la puntería en el juego ni escapar del tercio final de la tabla durante el Brasileirao. Aun así, encaró la recta final del campeonato en una posición que parecía a salvo de la debacle. Ocurrió todo lo contrario: empates ante San Pablo y Botafogo y tres tropiezos consecutivos ante Fluminense, Paranaense y Fortaleza en los últimos cinco partidos sentenciaron la caída a la Serie B.

“Volveremos a sonreír”, prometió Neymar en su cuenta de Instagram. En Santos y en todo Brasil intuyen que no será nada fácil concretar el deseo del último gran ídolo del club que hace unos 60 años Pelé elevó al cielo sagrado del fútbol mundial.