Hace menos de un año, el 29 de diciembre de 2022, fallecía Pelé, el nombre que desde finales de los años 50 quedó atado eternamente a Santos, que hace una semana descendió por primera vez de categoría tras terminar en la zona baja del Brasileirao, después de la derrota 2-1 ante Fortaleza. La entidad aurinegra del puerto paulista era uno de los tres únicos clubes brasileños que hasta el momento nunca habían sufrido el descenso, pero le tocará jugar en la Serie B en 2024. Ahora, sólo Flamengo y San Pablo podrán mostrar un currículum inmaculado.

Es por eso que en un gesto de respeto, Santos anunció que ninguno de sus jugadores utilizará la emblemática camiseta número 10 mientras el equipo participe en segunda división. Marcelo Teixeira, el recién elegido presidente del club, tomó esta decisión en homenaje a la mayor estrella en la historia del club, Pelé, quien falleció víctima de un cáncer de colon.

“Hasta que Santos regrese a la Serie A, que es su estándar, no jugaremos con la camiseta número 10″, afirmó Teixeira. “La liga brasileña de este año lleva el nombre del rey Pelé. Continuaremos en esta misión. Volveremos a la primera división, pero hasta entonces no usaremos nuestra camiseta más gloriosa”. Un tributo particular a Pelé, quien dejó una huella imborrable en la historia del fútbol brasileño y mundial. Todo, en medio de un verdadero tembladeral institucional del Santos, que en la noche del descenso padeció incidentes en los alrededores del estadio, con quema de autos incluida.

No faltaron los homenajes durante todos los partidos de la liga brasileña de este año: el recuerdo para Pelé llegó en cada minuto 10 de juego, un número que hace referencia a la icónica camiseta que vistió con Santos y la selección de Brasil. Ahora, la decisión de Teixeira resalta la importancia simbólica de la camiseta número 10 y busca preservar su significado hasta que el ‘Peixe’ regrese a Primera.

Los problemas económicos precipitaron la debacle que sufre hoy Santos. Andrés Rueda, un empresario informático hispano-brasileño, matemático de profesión, había asumido la presidencia del Peixe con la promesa de enderezar una situación financiera muy preocupante. Pese a haber vendido a Rodrygo, en aquel momento apenas un garoto prometedor, al Real Madrid en 45 millones de dólares en 2019, el club arrastraba una deuda de unos 400 millones de reales (aproximadamente 80 millones de dólares) y estaba inhibido por la FIFA para inscribir jugadores. “Rueda es el gran culpable de este desastre. No el único, pero sí el mayor”, bramaron en la misma noche del miércoles fatal del descenso varios de los periodistas más identificados con la camiseta aurinegra.

En las últimas elecciones de Santos, Marcelo Teixeira ganó con el 53 % de los votos, superando a cuatro rivales: Mauricio Maruca, Rodrigo Marino, Ricardo Agostinho y Wladimir Mattos. De los 8786 votos que se contabilizaron en las urnas, el ganador obtuvo 4762. Después de la votación, Teixeira compartió unas palabras con los miembros del club Santos, en las que resaltó los desafíos que se vienen. “Ésta debería haber sido una fiesta de la democracia, pero este momento no es adecuado para celebraciones. Necesitamos estar unidos de ahora en adelante para tener la oportunidad de poner a Santos nuevamente a s nivel”. Así, el Santos se encuentra actualmente en una situación financiera complicada y políticamente dividido, enfrentando la adversidad en la segunda división. La ausencia de la número 10 simboliza la determinación del club por honrar y preservar el legado de Pelé mientras busca un camino hacia la recuperación y el retorno a la élite del fútbol brasileño.

Hubo una propuesta anterior de retirar definitivamente el número 10 en honor a Pelé: justamente fue sugerida por Teixeira hace algunos años, pero el propio Pelé expresó su deseo de que eso no sucediera. “La decisión actual de no asignar la número 10 mientras el Santos compite en la Segunda división es una forma respetuosa y significativa de preservar el legado y la importancia simbólica de ‘O’Rei’”, afirmó Teixeira, que regresa al comando del club que ya presidió por seis mandatos entre 1992 y 1993 y entre 2000 y 2009.

