Santos vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Santos y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Santos viene de empatar ante Macará por 0-0 mientras que Atlético Mineiro llega de empatar ante RB Bragantino por 2-2.

Todo lo que hay que saber

Santos vs. Atlético Mineiro

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

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