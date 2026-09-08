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Santos vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este miércoles desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Santos vs. Atlético Mineiro, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Santos vs. Atlético Mineiro, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Santos y Atlético Mineiro se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Santos viene de empatar ante Macará por 0-0 mientras que Atlético Mineiro llega de empatar ante RB Bragantino por 2-2.

Todo lo que hay que saber

  • Santos vs. Atlético Mineiro
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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