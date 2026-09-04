São Paulo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Atlético Mineiro correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El pitido inicial está programado para las 18.30 h.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con confianza tras haber obtenido resultados positivos en sus presentaciones previas. El conjunto local, São Paulo, alcanzó una victoria por 2-1 ante RB Bragantino en su último duelo. Por el lado de la visita, Atlético Mineiro también llega tras sumar de a tres, luego de imponerse ante Vitória con un marcador idéntico de 2-1.

Números que anticipan el duelo

El cruce en el MorumBIS promete intensidad, considerando que ambos equipos lograron victorias en sus recientes encuentros de liga, manteniendo una dinámica de juego que los posiciona con expectativas renovadas para esta etapa del torneo.

Lo que está en juego

Con el torneo entrando en su fase de definición, los tres puntos en disputa son fundamentales para los objetivos de cada institución. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos consolidar su rendimiento y escalar posiciones en la tabla de clasificación del Brasileirao Serie A.