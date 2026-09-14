São Paulo vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

São Paulo y Boca Juniors se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio MorumBIS, por vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, São Paulo viene de perder ante Boca Juniors por 1-0 mientras que Boca Juniors llega de ganar ante São Paulo por 1-0.

Todo lo que hay que saber

São Paulo vs. Boca Juniors

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

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