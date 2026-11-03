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São Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Llega uno de los encuentros más esperados: São Paulo frente a Corinthians en la jornada 34 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido

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São Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
São Paulo vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Corinthians correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 21.30 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos es dispar de cara a este compromiso. São Paulo llega con la necesidad de revertir su imagen tras perder en su última presentación frente a Bahia por 3-2. Por el contrario, Corinthians arriba con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 2-0 frente a Mirassol en su partido anterior.

Números que anticipan el duelo

El análisis previo de la última jornada muestra que el conjunto visitante mantiene una mayor solidez defensiva reciente, tras haber conseguido mantener su valla invicta en su último compromiso, mientras que São Paulo ha mostrado vulnerabilidades al conceder tres tantos en su derrota ante Bahia.

Lo que está en juego

Este duelo no solo implica la disputa tradicional entre ambos equipos, sino que resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en la recta final del campeonato. Sumar de a tres es vital para São Paulo en su búsqueda de estabilidad, mientras que Corinthians buscará aprovechar el envión anímico del último triunfo para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao.

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