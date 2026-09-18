São Paulo vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Internacional correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.00 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El presente de ambos conjuntos

São Paulo llega al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-0 frente a Palmeiras en su última presentación. Por el lado de la visita, Internacional arriba con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Chapecoense en la fecha pasada.

Estadísticas y antecedentes

El duelo presenta una paridad competitiva dada la instancia del torneo. Mientras que São Paulo busca hacer valer la localía en el MorumBIS para recuperar terreno, Internacional intentará capitalizar el impulso anímico obtenido tras su reciente éxito como visitante para escalar posiciones en la clasificación general.

Lo que está en juego

Para el equipo paulista, sumar de a tres es fundamental para no ceder terreno en la tabla de posiciones tras su reciente derrota. Internacional, por su parte, busca encadenar triunfos que le permitan consolidarse en la zona alta de la clasificación del Brasileirao Serie A.