São Paulo vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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São Paulo recibe a Internacional en la jornada 28 de un certamen que empieza a definir sus aspiraciones en la parte alta de la tabla; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre São Paulo y Internacional correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21.00 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.
El presente de ambos conjuntos
São Paulo llega al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-0 frente a Palmeiras en su última presentación. Por el lado de la visita, Internacional arriba con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Chapecoense en la fecha pasada.
Estadísticas y antecedentes
El duelo presenta una paridad competitiva dada la instancia del torneo. Mientras que São Paulo busca hacer valer la localía en el MorumBIS para recuperar terreno, Internacional intentará capitalizar el impulso anímico obtenido tras su reciente éxito como visitante para escalar posiciones en la clasificación general.
Lo que está en juego
Para el equipo paulista, sumar de a tres es fundamental para no ceder terreno en la tabla de posiciones tras su reciente derrota. Internacional, por su parte, busca encadenar triunfos que le permitan consolidarse en la zona alta de la clasificación del Brasileirao Serie A.
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