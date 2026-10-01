São Paulo vs. Santos, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Llega uno de los encuentros más esperados: São Paulo frente a Santos en la jornada 21 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre São Paulo y Santos, correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este viernes 2 de octubre a las 20.00 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.
El presente de ambos equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso con confianza tras haber conseguido victorias en sus últimas presentaciones. El local, São Paulo, viene de imponerse 1-0 ante Internacional, mientras que Santos llega tras superar a Remo por 2-1 en su compromiso previo.
Estadísticas del choque
El duelo en el MorumBIS enfrenta a dos equipos que atraviesan una racha positiva de resultados. La solidez defensiva demostrada por São Paulo en su última victoria ante Internacional y la capacidad goleadora mostrada por Santos frente a Remo serán factores clave en el desarrollo del juego de este viernes.
Lo que está en juego
En esta fecha 21 del Brasileirao Serie A 2026, ambos equipos buscan sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la tabla general y consolidar sus objetivos de temporada, en un enfrentamiento que promete intensidad por la histórica rivalidad entre ambos clubes.
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