Sarmiento - Argentinos: Lucas Melano convirtió el gol de su vida en una corrida de 80 metros para el triunfo del equipo de Damonte, por la Liga Profesional

Sarmiento tiene mucho por hacer si quiere asegurar su estadía en la Liga Profesional. Su campaña en el campeonato actual no es la peor, pero no es esa la tabla que debe mirar de reojo: ocupa uno de los dos puestos de descenso directo en los promedios, afectado severamente por su pobre rendimiento en el 2021. Uno de los factores detrás de aquella complicada realidad son sus pobres números como local; perdió sus dos últimos duelos en Junín en el torneo pasado, y había comenzado el actual con 3 caídas en las primeras cuatro fechas en las que tuvo que defender su localía. Y una visita de Argentinos, aunque con ocho siete cambios tras su buen arranque en la Copa Libertadores, sugería que esa racha podía extenderse.

No obstante, el equipo que conduce Israel Damonte reaccionó a tiempo y estuvo a la altura de la ocasión, con la ayuda de dos jugadores en momentos opuestos de sus carreras, Matías Mónaco y Lucas Melano. El primer tanto llegó de la mano del volante de 20 años, que capitalizó sobre un quite de Emiliano Méndez ante una salida de Argentinos para conducir, perfilarse para su zurda y sacar un remate cruzado que Federico Lanzillota no pudo despejar, a los 5 minutos del segundo tiempo.

El gol de Mónaco que abrió el partido

Pero el gran momento del partido llegaría sobre el final. Con la ventaja obtenida, Damonte dispuso que su equipo se dedicara a resistir los avances del Bicho, que le terminó dando entrada a muchos de sus titulares para rescatar el partido, pero el efecto terminaría siendo el contrario. En un córner en tiempo cumplido, Alejandro Donatti despejó un córner, lo que permitió que Melano, ingresado a 10 minutos del cierre, protagonizara una carrera a toda velocidad que arrancó dentro de su propia área, consiga la pelota suelta atrás de la mitad de cancha, supere en velocidad a Francisco González Metilli, encare y eluda a Leonel González y defina ante la salida del arquero. Una corrida asombrosa de casi 80 metros para asegurar el triunfo del Verde.

¡CON EL MANUAL DEL CONTRAGOLPE BAJO EL BRAZO! De un córner para Argentinos al 2-0 de Sarmiento con un solo intermediario... ¡qué corrida se mandó Lucas Melano!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol --> https://t.co/QYdA8mfhUM pic.twitter.com/WrYLRqIXQS — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 8, 2023

Para Melano, un jugador de muchísimo recorrido en el fútbol argentino que pasó por Belgrano, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo entre otros, la alegría pudo ser aún mayor. En el cuarto minuto de descuento, Javier Toledo peinó hacia atrás un lateral al área para una nueva llegada de delantero, que volvió a vencer al arquero de Argentinos para el delirio de los hinchas en Junín, que se entusiasmaban con una goleada no muy frecuente en su estadio. Sin embargo, el árbitro Nazareno Arasa anuló el tanto al marcar una contenciosa falta en ataque que no fue revisada por el VAR, lo que provocó el enojo de todo el equipo local.

Melano convertía su doblete en el final pero... Arasa cobró falta del jugador de Sarmiento. ¿Qué te pareció?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/stw7FGo40v — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2023

De todos modos, el triunfo final por 2-0 resulta una bocanada de oxígeno para Sarmiento, que quedó a apenas dos puntos de Platense en lo que será una reñida lucha durante todo el año por seguir siendo equipo de primera división. Un nuevo triunfo de local resulta fundamental para construir esa confianza, algo a lo que Damonte aludió en la conferencia de prensa posterior: “Necesitamos ganar y es muy difícil. Nuestro trabajo es sumar, traernos algo de visitante y hacernos fuertes de local como el año pasado”, aseveró el entrenador, además de repartir elogios para el goleador “Con el partido a favor de nosotros, ellos se vinieron. Es un equipo que tiene mucha generación y con Melano en cancha y la presencia de Toledo sabíamos que podíamos liquidarlo”.

El compacto del triunfo de Sarmiento en Junín

