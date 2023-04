El golazo de Gaich que le da aire a Verona en un momento especial y el penal de Dybala que impulsa a Roma al tercer puesto en la Serie A de Italia

escuchar

El argentino Adolfo Gaich anotó su primer gol con la camiseta de Hellas Verona, de Italia. Fue en el último minuto del tiempo de descuento en el partido ante Sassuolo. El ex San Lorenzo empalmó de derecha un rechazo defectuoso del arquero visitante, Andrea Consigli. La pelota dibujó una parábola perfecta y cayó justo detrás de la línea de sentencia, para el delirio de los hinchas del conjunto local. El futbolista argentino fue el centro de los festejos, y se tomó los cachetes para celebrar la conquista, que vale tres puntos y que sirve para que Verona sueñe con la salvación: quedó a cuatro unidades de Spezia, el último de la tabla que, por ahora, mantendría la categoría.

El gol fue todo del Tanque argentino. Y partió de un rechazo en el área de Verona, tras un córner a favor de Sassuolo. Gaich peleó, forzó el pase atrás de la defensa visitante y, luego, el error de Consigli. Es su segunda etapa en el Calcio italiano tras la experiencia de la temporada 20-21 con la camiseta de Benevento (dos goles en 15 partidos). El ex goleador de la selección argentina Sub 20 anotó por primera vez para Verona en nueve encuentros (cinco de ellos, como titular), y fue su primer festejo desde septiembre de 2022, cuando anotó para CSKA de Moscú, su anterior club.

¡GOLAZO DE EL TANQUE PARA GANARLO! Adolfo Gaich aprovechó el error del arquero y le pegó desde mitad de cancha para que Hellas Verona le gane a Sassuolo en el final.



Gaich anotó para Verona este sábado en una ocasión especialísima: sirvió para ganar en una noche en la que, además, se festejaban los 120 años del club de la ciudad de Romeo y Julieta, con camiseta alusiva y todo. El triunfo tuvo algo de épica, también. Porque hasta los 39 minutos del segundo tiempo Verona perdía por 1-0. Federico Ceccherini, tras un córner, convirtió el empate. Y porque en el tercer minuto de descuento el uruguayo Agustín Álvarez Martínez tuvo el gol del triunfo para los visitantes. Pero falló.

Dybala hace subir a Roma

Un gol de Paulo Dybala cuando todavía no se habían jugado ni diez minutos del partido entre Roma y Torino definió el marcador y propulsó a los de la capitaliana al tercer puesto en la tabla de posiciones. Los dirigidos por José Mourinho están en zona Champions, una clasificación que a comienzos de temporada parecía una utopía.

Mucho tiene que ver el cordobés en el buen momento del equipo. Atrás quedaron sus problemas físicos y ya suma 11 festejos y seis asistencias desde que arribó al estadio Olímpico, a mediados del año pasado. Hay que remontarse a la temporada 15-16 para encontrar un futbolista que en su primera temporada redondeara más de diez conquistas y más de cinco pases de gol. Aquel año fue el egipcio Mohamed Salah, hoy en Liverpool. El argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 fue fundamental en la primera victoria de la Roma como visitante en los últimos dos meses y medio.

Con la victoria consumada, el portugués José Mourinho dio otro show mediático. “Los partidos se ganan cuando convertís un gol más que tu rival”, respondió The Special One a una consulta de la cadena DAZN. Y agregó: “Este es el objetivo, no sólo en el fútbol sino en el deporte: hay que ganar tratando de explotar tus cualidades y de disimular los problemas”. Al ser preguntado por la posición de su equipo en la tabla, el portugués eligió una ironía: “¿Terceros? ¿Estamos seguros que Juventus no tiene 59 puntos? Estamos en Italia”, respondió en relación al castigo que pesa sobre el conjunto turinés por fraude contable.

De cara a lo que queda de la temporada y la competencia por mantenerse en los puestos europeos, Mourinho opinó: “¿El rival que más me preocupa en la pelea de la Champions? Nosotros, el hecho de que queremos pensar como un gran equipo pero tenemos una plantilla con límites”. Y añadió: “No soy capaz de pensar en pequeño. Vamos adelante de un partido a otro. No soy capaz de decir que el Udinese es menos importante que el Feyenoord, pensemos partido por partido. Hoy fallamos nuestro segundo gol, de lo contrario el partido hubiera sido completamente diferente”.

