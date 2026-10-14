Sarmiento vs. River, en vivo, por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

En el grupo B, Sarmiento ocupa hoy un lugar en la zona de clasificación a los playoffs: tiene 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y cuatro derrotas, y es el equipo más goleador del Clausura, con 20 gritos. En tanto, River, que tuvo un muy mal inicio de campeonato, aparece noveno en la zona, con 16, y, con cinco éxitos, igual cantidad de caídas y una igualdad; necesita ganar para meterse entre los primeros ocho, que son los que avanzarán en el torneo. Luego de este encuentro faltarán cuatro jornadas.