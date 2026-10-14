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Sarmiento vs. River, en vivo, por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

El Millonario visita al Verde en un partido pendiente de la fecha 11

Ángel Correa, uno de los delanteros por los que apuesta el DT Ponzio para el partido con Sarmiento
Ángel Correa, uno de los delanteros por los que apuesta el DT Ponzio para el partido con SarmientoRiver Plate

El travesaño le negó el gol a Driussi

River estuvo cerca, después de una jugada en la que parecía diluirse entre reclamos y Sarmiento no logró despejar. Al final, un centro desde la derecha de Correa logró conectarlo Driussi al anticipar a su marca y el travesaño le devolvió la pelota.

¡Palo! ¡Se salvó River!

El palo salvó a River, tras un lateral desde el otro sector que se demoró más de un minuto en lanzarse por algunos empujones en el área. Suárez llegó para intentar de zurda desde la puerta del área cuando la pelota fue pasada y el caño le negó el gol a Sarmiento. Tras el rebote, García buscó cruzado del otro lado y se le fue alto.

¡Se juega!

River mueve la pelota con Driussi y Correa, tras pedirle a decenas de hinchas que bajen de zonas peligrosas. Están jugando en Junín, ahora sí.

¡A la cancha!

Los equipos vuelven al campo de juego, ya listos para afrontar el partido. Tras los saludos y el sorteo, Zunino dará la señal para que el primer tiempo cobre vida en el atardecer de Junín.

Ajustan los últimos detalles

Con público de ambos equipos en el estadio, los jugadores de Sarmiento y de River están en la etapa final del calentamiento. En minutos, volverán a los vestuarios para los últimos detalles antes de que la pelota comience a rodar. “Vamos a tratar de cerrar los espacios. Sabemos que River llega muy bien por afuera y tenemos que controlar eso, y después manejar bien la pelota para lastimar cuando lleguemos”, anticipó Mavilla, uno de los hombres de ataque del local.

Martínez Quarta y Montiel, dos de los defensores titulares de River, que se prepara para jugar con Sarmiento en Junín
Martínez Quarta y Montiel, dos de los defensores titulares de River, que se prepara para jugar con Sarmiento en JunínRiver Plate

Así forma Sarmiento

Facundo Sava decidió que este sea el equipo de Sarmiento para recibir a River: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García; Julián Mavilla, Jhon Rentería y Junior Marabel.

Los titulares de River

Para visitar a Sarmiento, River saldrá al campo de juego con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Cómo llegan los equipos

En el grupo B, Sarmiento ocupa hoy un lugar en la zona de clasificación a los playoffs: tiene 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y cuatro derrotas, y es el equipo más goleador del Clausura, con 20 gritos. En tanto, River, que tuvo un muy mal inicio de campeonato, aparece noveno en la zona, con 16, y, con cinco éxitos, igual cantidad de caídas y una igualdad; necesita ganar para meterse entre los primeros ocho, que son los que avanzarán en el torneo. Luego de este encuentro faltarán cuatro jornadas.

Bienvenidos a la cobertura de Sarmiento vs. River

River visita este miércoles a Sarmiento, de Junín, en un partido correspondiente al grupo B que había quedado pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro es arbitrado por Sebastián Zunino y será transmitido en vivo por TNT Sports. Desde este espacio, en LA NACION, estaremos siguiendo minuto a minuto lo más destacado del juego.

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