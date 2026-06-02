Scaloni empieza a armar el rompecabezas del Mundial: quiénes ganan terreno ante las dudas físicas

Aunque antes habrá dos amistosos, en el búnker albiceleste de Kansas City ya se vive clima mundialista. La cercanía del debut, el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium, la jerarquía de los próximos rivales -Honduras, este sábado, e Islandia, el próximo viernes- y la cantidad de futbolistas que llegan entre algodones desde lo físico le quitaron todavía más peso a los ensayos previos y pusieron el foco en el estreno en la Copa del Mundo. Por eso, si bien faltan dos semanas para el arranque, cada movimiento de Lionel Scaloni empieza a revelar una idea que el entrenador ya tiene en mente y que terminará de moldear con el correr de las prácticas. El primer trabajo en el Compass Minerals National Performance Center ya dejó algunas pistas: futbolistas que parecen afirmarse, roles definidos y varios puestos que todavía generan dudas.

Durante las más de tres horas que duró la práctica hubo mucho trabajo físico, aunque también tiempo para empezar a probar variantes. De ese trabajo no participaron varios de los jugadores que arrastran lesiones, como Emiliano Martínez (fractura en el dedo anular de la mano derecha), Lionel Messi (sobrecarga en el isquiotibial izquierdo), Nahuel Molina (desgarro en el muslo derecho), Leandro Paredes (desgarro en el isquiotibial derecho), Gonzalo Montiel (desgarro en el cuádriceps izquierdo) y Nicolás Paz (traumatismo en la rodilla izquierda). Por eso, el once que Scaloni utilizó tuvo varios nombres que difícilmente sean titulares en el debut, aunque también ofreció señales sobre quiénes aparecen hoy como primeras opciones en cada sector de la cancha.

Gerónimo Rulli, suplente en Qatar 2022, arrancaría como titular si Emiliano Martínez no logra recuperarse de la lesión Prensa AFA

En el arco, por ejemplo, el que atajó para el equipo principal fue Gerónimo Rulli, suplente en Qatar 2022 y hoy apenas por delante de Juan Musso en la consideración del cuerpo técnico. El arquero surgido en Racing había perdido terreno en la selección, pero volvió a meterse en la pelea gracias a un cierre de temporada muy sólido con Atlético de Madrid en las instancias decisivas de la Copa del Rey. De todos modos, no se descarta que ambos sumen minutos en los amistosos para terminar de definir quién ocuparía el arco si Dibu Martínez no llega en condiciones, más allá de que el marplatense mantiene la ilusión de estar desde el inicio.

La defensa también dejó indicios interesantes. Más allá de la presencia de Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, dos históricos que continúan firmes entre los once, Scaloni mostró quiénes se perfilan como posibles reemplazos en caso de necesidad. Cristian Romero, ya recuperado del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, completó toda la práctica junto al grupo, aunque en el ensayo formal apenas sumó algunos minutos para evitar sobreexigencias después de más de un mes sin competencia. En su lugar apareció Lisandro Martínez, que también convivió con problemas físicos durante la temporada en Manchester United, aunque logró terminarla en buen nivel y sin molestias.

Sobre el lateral derecho, el que se movió como alternativa fue Nicolás Capaldo, uno de los jugadores que no integra la lista definitiva de 26 pero que viajó como reserva ante una posible baja de Molina o, sobre todo, Montiel. El pampeano ocupó ese rol en sus inicios en Boca y también durante su llegada a Hamburgo, aunque con el tiempo se afianzó más como volante interno o mediocentro, e incluso llegó a desempeñarse como líbero en una línea de tres. La otra variante es Agustín Giay, también capaz de actuar como lateral o como stopper y que, al igual que Capaldo, forma parte de la prelista de 55 futbolistas habilitados para reemplazar a algún convocado en caso de fuerza mayor.

Lisandro Martínez aparece como la principal alternativa en el fondo mientras Cristian Romero suma minutos de a poco después de un mes y medio de inactividad Prensa AFA

La mitad de la cancha no mostró demasiadas sorpresas. Sin Paredes, que en los últimos meses parecía haber recuperado lugar dentro del equipo, el técnico volvió a apostar por el mediocampo campeón del mundo: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La particularidad estuvo en la ubicación de cada uno: el futbolista de Liverpool se ubicó más centrado, mientras que el volante de Chelsea se movió sobre la izquierda.

En ataque, con Messi apartado y Julián Álvarez transitando una recuperación similar a la de Romero -ya sin lesión, aunque todavía dosificando cargas para recuperar ritmo-, Scaloni apostó por Lautaro Martínez como referencia ofensiva, Giuliano Simeone sobre la derecha y Thiago Almada en el otro extremo. El hijo del Cholo aparece como una pieza útil para distintos esquemas y funciones, algo que le permite adaptarse tanto a un sistema con cinco volantes como a uno con tres delanteros. Almada, por su parte, cerró las eliminatorias en gran nivel, convirtió goles importantes y sostuvo su lugar en la fecha FIFA de marzo. Hoy parece estar un paso adelante sobre otros nombres que compiten en ese sector, como Nicolás González -que vuelve de un desgarro-, Giovani Lo Celso o el propio Paz.

Giovani Lo Celso logró meterse en la lista de 26 y ahora busca pelear un lugar por el sector izquierdo del equipo Prensa AFA

Claro que todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas. De los que participaron del ensayo, probablemente la mitad no sean titulares frente a Argelia. Pero Scaloni no piensa únicamente en el debut: también proyecta lo que puede venir después. Las lesiones, el desgaste, las amarillas y la posibilidad de administrar cargas en el cierre de la fase de grupos, frente a Jordania en Dallas, forman parte de un escenario que el cuerpo técnico ya analiza. Más aún si Argentina logra asegurar antes la clasificación y puede empezar a regular energías de cara a un eventual cruce de 16avos frente a rivales de mayor exigencia, como España, Uruguay o Arabia.

De a poco, Scaloni empieza a acomodar las piezas del rompecabezas. Los amistosos sirven como banco de pruebas, aunque la cabeza del cuerpo técnico ya está puesta, por completo, en el Mundial.