Dibu Martínez dio indicios sobre su recuperación de la fractura en la cuenta regresiva hacia el Mundial: “Triste por no poder hacer todo”

La selección argentina ya está instalada en Kansas, preparándose para la Copa del Mundo. Y uno de los mayores focos de atención, al menos en estos días previos al debut del 16 de junio frente a Argelia, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, es el estado físico de Emiliano Dibu Martínez. Se sabe que el arquero campeón del mundo, figura en Qatar 2022, sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha en la final de la Europa League ante Friburgo, el 20 del mes pasado, y cuenta con un vendaje en la zona afectada.

Así y todo, hay optimismo por su recuperación. De hecho, eso mismo dejó traslucir el marplatense con un posteo que realizó en sus redes sociales desde Kansas, ya vestido con los colores de la selección. “Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, escribió el arquero de Aston Villa, de 33 años.

Emiliano 'Dibu' Martínez, referente de la selección argentina campeona del mundo: espera llegar en condiciones al debut ante Argelia LUIS ROBAYO - AFP

Se espera que Dibu Martínez llegue sin dificultades al debut de la selección argentina en el Mundial, pero se perdería los amistosos previos, el sábado próximo ante Honduras y, luego, el martes, ante Islandia. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, expresó, en ESPN, tras ganar la Europa League.

Martínez, que viajó a los Estados Unidos junto al defensor Lisandro Martínez, mostró el detalle del vendaje, con la mano casi inmovilizada, compartiendo el mate. Sin embargo, en la foto se lo veía sonriente, algo que generó tranquilidad. Ese mismo estado se incrementó con el último posteo del Dibu, ya practicando en Kansas. Antes de embarcarse en un nuevo sueño mundialista, el arquero titular elegido por Lionel Scaloni compartió en redes sociales un mensaje junto a su mujer Mandinha Martínez y sus hijos, Santi y Ava. “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió en Instagram.

El detalle de la mano de Dibu Martínez se pudo ver en la última foto que compartió el arquero ya en el avión rumbo al Mundial

En caso de que Martínez no se sienta 100% seguro para el partido frente a Argelia, el titular será Juan Musso, el arquero de Atlético de Madrid. Pero esa posibilidad, al menos por ahora, no se baraja en el plantel. Todos, especialmente el propio exarquero de Independiente de Avellaneda, confían en que llegará en buenas condiciones para el debut mundialista en Kansas.