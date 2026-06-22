Scaloni habló sobre la semana de Messi: “El grupo es el que saca adelante las situaciones, buenas o malas”

DALLAS (enviado especial).- La concentración argentina pasó toda la semana en Kansas City tras el gran debut con triunfo frente Argelia. En el hotel Origin y en el predio Compass Minerals, el plantel vivió unos días alterados por un rumor que se originó a miles de kilómetros. Ya no fueron las lesiones ni los ecos de los récords que rompió el capitán.

Las versiones que hablaban sobre la salud del padre de Lionel Messi, Jorge, y que finalmente fueron desmentidas por la familia del capitán, llegaron hasta el campamento de la selección. Por eso la primera pregunta que debió enfrentar este domingo Lionel Scaloni a poco de aterrizar en Dallas fue directa sobre el tema.

“Había que arrancar la conferencia así”, se molestó. Y agregó: “Estamos bien, el equipo está bien para afrontar el partido de mañana”.

Al insistir sobre el asunto de la semana que repercutió en la concentración, Scaloni señaló: “El grupo es el que saca adelante las situaciones, sean buenas o malas. Siempre es mejor compartir las situaciones buenas o malas con los amigos. Eso es lo que todos sentimos. Él [por Messi] también lo siente. No prefiero agregar más sobre este tema”.

Los días que separaron el debut de la selección con el partido de este lunes frente a Austria le sirvieron a Scaloni para recuperar a todos sus soldados. O casi todos. Justo el día que practicó con todos los jugadores, Gonzalo Montiel sufrió una sobrecarga.

Sin embargo, en la conferencia de prensa que brindó en la sofocante tarde del domingo en la sala de prensa del AT&T de la ciudad texana, señaló que tiene a los 26 jugadores del plantel “al máximo de sus posibilidades”. Como es costumbre, no confirmó el equipo que el lunes buscará asegurarse el pase a la siguiente ronda del Mundial.

En un dardo directo a la FIFA, el entrenador cuestionó una de las reglas que se estrenaron en este Mundial y que también recibió críticas de otros colegas: las pausas de hidratación que parten los partidos en cuatro tiempos.

“Parece irreal. Se hace muy cortado. Nosotros en el entretiempo tenemos tres minutos para hablar con los jugadores. Todo esto se ha hecho para tener más tiempo”, cuestionó.

El entrenador argentino fue consultado sobre el impacto que tuvo en el plantel la falsa noticia que circuló acerca de la supuesta muerte de Jorge Messi Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Más adelante, analizó el compromiso que afrontará la Argentina frente a Austria y destacó las virtudes del conjunto europeo. “Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien. Es un equipo vertical. Ha hecho una gran clasificación. Será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso hará que el espectáculo sea mejor. Van a salir a buscar el partido”, afirmó.

Y complementó: “Si hay un rival que está haciendo las cosas mejor, hay que atrincherarse y defender. No podes imponer tu juego. Cuando te hacen eso, el equipo tiene que estar pronto. Sino, se te complica. No siempre se puede ser dominador de la pelota, pero si podemos torcer el resultado”.

Al analizar el nivel que mostró hasta ahora este Mundial, el entrenador opinó que “no hay partido fácil. Está un poco jodido por dónde va la Copa del Mundo. Las estadísticas no están siendo las más confiables”.

Scaloni analizó el compromiso que afrontará la Argentina frente a Austria y destacó las virtudes del conjunto europeo Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El próximo miércoles Messi volverá a cumplir años en el desarrollo de un Mundial. Será la quinta vez (en Qatar se jugó a fin de año) que el capitán sople las velitas en la concentración junto a sus compañeros. “Lo mismo que todos... le deseo que sea feliz”, sostuvo emocionado Scaloni.

Volvió a remarcar la evolución del plantel desde la consagración en Qatar 2022 y destacó la competencia interna que existe en la selección. “Hemos mantenido la línea de Qatar. Hemos sumado a Thiago Almada, que nos da lo que hacía Ángel Correa. Tenemos en el banco personas que pueden cambiar el partido y hacerlo más vertical, como Giuliano Simeone o Nico Paz”, analizó.

El DT del conjunto albiceleste valoró la evolución del plantel desde la consagración en Qatar 2022 y destacó la competencia interna que existe en la selección Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Enzo Fernández

Previo a la aparición del entrenador argentino, fue Enzo Fernández quién dialogó unos minutos con los periodistas. Sobre su función dentro del equipo, explicó: “Llegar al área es la tarea que me está pidiendo ahora Scaloni”. “Me siento cómodo. También me muevo en función de mis compañeros”, agregó.

Al comparar su presente con el de Qatar 2022, Fernández destacó la evolución que experimentó en los últimos años. “Pasaron cuatro años y aprendí un montón. Cambié roles en mi mecánica de juego”, sostuvo. “Cuando llegué a la selección era un niño. Me exigí para mejorar y sumar cosas a mi juego para ser más completo. Creo que hoy lo estoy logrando. Me ayudó mucho mi paso por Chelsea”.

El volante también remarcó la importancia de haber comenzado el torneo con una victoria. “Empezar ganando es favorable y te da mucha confianza”, señaló al recordar el debut frente a Argelia. “Fuimos superiores y eso también nos sirve para afrontar el partido de mañana, que va a ser un gran partido”.

Al comparar su presente con el de Qatar 2022, Fernández destacó la evolución que experimentó en los últimos años Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sobre Austria, anticipó: “Esperamos un equipo que juegue directo y que sea agresivo en la mitad de la cancha”. “Preparamos la semana para contrarrestar ese planteo”, explicó.

Consultado por la presión que suele ejercer el conjunto europeo en el mediocampo, afirmó: “Vamos a contrarrestarlo teniendo la pelota”. “Sabemos que tienen una presión alta y muy buenos jugadores. Trataremos de tener la pelota y buscar los huecos”.

Fernández también se refirió a su posición dentro del esquema. “Me gusta ser la base del equipo y tener la pelota en el mediocampo”, comentó. “Me dan mucha libertad para moverme. Eso me da confianza. Me siento muy cómodo jugando al lado de Alexis”.

Fernández habló sobre la competencia interna dentro del plantel y dijo que es Scaloni el que decide quién juega y quién no Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Además, destacó una de las fortalezas históricas de la selección argentina. “La selección siempre se ha destacado por sus mediocampistas”, consideró. “Tenemos jugadores de muy buen pie y esa es una de las claves del equipo”.

Por último, habló sobre la competencia interna dentro del plantel. “No me siento titular. El técnico es quien elige quién juega”, aseguró. “Somos 24 jugadores de campo, más los arqueros. Cuando me toca estar, trato de hacerlo al máximo y defender a mi país”.

En el tramo final de su intervención, el mediocampista dejó una reflexión sobre el nivel general del certamen. “Este Mundial es más parejo y competitivo que el de Qatar. Hay equipos que están sorprendiendo”, analizó.

Luego del triunfo ante Argelia por 3 a 0 en la primera fecha, el conjunto albiceleste afronta una jornada que puede resultar decisiva: una victoria le asegurará el pase a los dieciseisavos de final y, combinada con una derrota de Jordania frente a Argelia, también le garantizará el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación.