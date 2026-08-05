Martín Palermo es el nuevo director técnico de Platense

Martín Palermo vuelve a Platense. Gastón Arcieri, presidente del club de Vicente López, confirmó este miércoles en ESPN, y luego a través de las redes sociales de la institución, que el exdelantero de Estudiantes y Boca será el reemplazante de Walter Zunino, que dejó su cargo luego de una seguidilla de malos resultados. La derrota por goleada 4 a 0 de local contra Talleres fue el detonante para un cambio de rumbo. Lo que viene: el choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Coquimbo, de Chile.

“Creímos que lo mejor era descomprimir”, explicó el presidente la decisión de interrumpir el ciclo de Zunino. La referencia tiene que ver con el clima de hostilidad que se vivió en el partido con Talleres, en el que el público cantó en contra de los futbolistas y hasta se produjeron algunos incidentes.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo.



Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para… pic.twitter.com/D7jSVO5Jlf — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026

“Después de cerrar lo de Walter [Zunino], armamos una terna y avanzamos con todos a la vez, aclarándoles que había otras opciones y que queríamos definirlo para empezar inmediatamente. Hablamos con [Gustavo] Costas y con Palermo (la tercera opción no respondió tan rápido como esperábamos y quedó descartada). Y nos terminamos definiendo por Martín”, contó Arcieri, para quien la prioridad para el club es el torneo local.

“En la práctica de hoy mismo a la tarde ya va a estar dirigiendo”, sumó Arcieri, por lo que el exgoleador estará sentado en el banco de suplentes, el próximo sábado, frente a Independiente en Avellaneda. Su cuerpo técnico estará compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los profes Gastón Mendoza y Esteban Herrera. El flamante director técnico selló su nuevo vínculo hasta diciembre de 2028.

A pocos días de jugar la Libertadores, Palermo vuelve a Platense para dirigirlo. Fotobaires

Palermo dirigió a Platense en 2023 y llegó a la final de la Copa de la Liga, instancia que perdió frente a Rosario Central por 1 a 0. Si bien había hecho un buen trabajo al frente del plantel profesional durante los 46 partidos que lo dirigió, Palermo no renovó entonces la relación con “el Calamar” porque, entre otros argumentos, se había abierto una puerta para que, en caso de que Andrés Ibarra ganara las elecciones presidenciales en Boca, se quedara con el puesto de técnico en el xeneize, un anhelo que hace tiempo busca cumplir el delantero que se volvió figura en el club de La Ribera.

Como director técnico, la última experiencia de Palermo fue entre septiembre y diciembre de 2025, cuando dirigió 17 partidos a Fortaleza con ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El club descendió y eso llevó a que el exdelantero se fuera del club brasileño.

A pocos días de jugar la Libertadores, Palermo vuelve a Platense para dirigirlo. Fotobaires

Por delante, Palermo deberá levantar al Calamar en el presente torneo. Sobre todo, tras la dura goleada que sufrió en la última fecha ante Talleres, donde perdió por 4 a 0. El club está decimocuarto en la Zona A con solo un punto y ubicado en el puesto 27 en la Tabla Anual, únicamente por encima de Riestra (14 puntos), Aldosivi (9 puntos) y Estudiantes de Río Cuarto (9 puntos). En la próxima fecha, la institución de Vicente López tendrá una dura visita ante Independiente.

Respecto de la Libertadores, el equipo de Palermo disputará los octavos de final ante Coquimbo Unido. El encuentro de ida será en Vicente López, dentro de una semana, a las 19, y la vuelta el miércoles 19 a la misma hora.

El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



El DT de 44 años llegó en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de… pic.twitter.com/AogHHRXOeo — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026

Este martes, la dirigencia de Platense emitió un comunicado para informar que Zunino dejaba de ser el entrenador del primer equipo. El DT de 44 años había llegado a la institución en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa Libertadores, Torneo Apertura y Clausura de este año.