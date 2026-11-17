Lionel Scaloni tiene pocos miedos. Volar es uno de ellos. Por eso, ante el pronóstico de tormentas, decidió postergar el viaje de la selección argentina a Córdoba, previsto para este lunes, y quedarse un día más en Buenos Aires. Recién este miércoles partirá con el plantel para el partido ante Costa Rica. En lo futbolístico, en cambio, el entrenador no pierde la calma. Ni siquiera la derrota ante Uruguay en la Bombonera logró alterar su confianza. Lionel Messi ya no está, el público parece haber perdido parte de su conexión con el equipo y el primer examen ante un rival de peso terminó en derrota. Pero sigue confiando en sus jugadores y mira con optimismo esta nueva etapa. Ahora volverá a buscar respuestas y a darles minutos a los más jóvenes, en el último amistoso del año, antes del comienzo de la competencia oficial.

Tampoco parece preocuparlo la respuesta del público, que por primera vez en mucho tiempo le dio la espalda a la selección: la Bombonera lució semivacía ante la Celeste y todavía quedan muchas entradas disponibles para el partido en el Kempes. Scaloni, de todos modos, cree que el apoyo sigue intacto y que los hinchas volverán a acompañar cuando los partidos tengan otra importancia. “La gente siempre es incondicional a la selección, sin dudas. Sea en el proceso y el momento que sea, va a seguir estando”, aseguró. Y aunque reconoció que el costo de las entradas puede influir en la decisión de ir a la cancha, confía en que la respuesta será diferente más adelante: “Nosotros sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar”.

Ante Uruguay, la selección no terminó de encontrar su juego, perdió 2-1 y tuvo poco acompañamiento en las tribunas Augusto Famulari - LA NACION

La derrota ante Uruguay no modificó los planes de Scaloni, que seguirá aprovechando estos partidos para darles minutos a los más chicos y evaluar distintas opciones. Para enfrentar a Costa Rica recuperará a Emiliano Martínez, que no atajó en la Bombonera por una fractura de mandíbula, y también habrá otras caras nuevas en el equipo. “A lo mejor estaba en condiciones para el otro partido, pero era un riesgo”, explicó sobre Dibu. Y anticipó: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”.

Las bajas de Cristian Romero y Lautaro Martínez por lesión, y las suspensiones de Nahuel Molina y Leandro Paredes, le impidieron contar con varios jugadores importantes, pero también abrieron la puerta a otros que buscan ganarse un puesto. No será fácil reemplazar a futbolistas que llevan años en la selección, varios de ellos campeones del mundo. “Uno no puede buscar un reemplazante del Cuti porque es uno de los mejores del mundo. Lo que intentamos es cubrir esos huecos con los mejores jugadores que tenemos”, reconoció.

Lionel Scaloni encabezó el último entrenamiento de la selección en Buenos Aires antes de viajar a Córdoba Manuel Cortina

Ante Uruguay, Exequiel Palacios jugó de volante central, una posición que también puede ocupar Enzo Fernández y en la que ahora es una opción Máximo Perrone. En defensa, Mariano Troilo y Aaron Anselmino podrían tener sus minutos, mientras que en ataque Scaloni tiene más alternativas, con Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Franco Mastantuono y José Manuel López entre los que buscan sumar minutos. Pero tampoco quiere apurarlos ni cargarles demasiada responsabilidad. “No podemos ponerlos a todos juntos porque hay que mantener un equilibrio, pero queremos verlos”, señaló. Y destacó especialmente al Flaco López: “Es una garantía para nosotros”.

Otro de los que recibió el respaldo del entrenador fue Thiago Almada, uno de los pocos futbolistas que todavía quedan del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y que atraviesa un presente irregular en River. Antes del partido con Uruguay, Scaloni tuvo una charla con él. “Le dije que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega”, contó. También confía en que podrá recuperar su mejor versión en el Millonario. “Yo creo que le va a ir bien”, insistió, aunque también reconoció que recuperar su mejor nivel es una tarea compartida entre el jugador, su club y el cuerpo técnico argentino.

Thiago Almada, uno de los campeones del mundo de 2022 y 2026 que sigue en la selección, atraviesa un presente irregular en River Augusto Famulari - LA NACION

Aunque buena parte de las miradas están puestas en los jóvenes, Messi sigue siendo tema de conversación, incluso después de su retiro de la selección. Scaloni se permitió bromear cuando le preguntaron si podría sumarse a su cuerpo técnico para el Mundial de 2030. “Va a seguir jugando. En la selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá siga hasta cuando pueda”, respondió. Y enseguida agregó, entre risas: “Si quiere venir acá, no hay ningún problema. Ahora que no está Walter (Samuel -uno de sus ayudantes de campo-), que venga”.

La selección ya tiene asegurada su participación en el Mundial de 2030 por ser sede de uno de los partidos inaugurales, por lo que podrá afrontar las próximas eliminatorias sin la presión de conseguir la clasificación. Una ventaja para Scaloni, que tendrá más margen para renovar el plantel y evaluar nuevas variantes, sin perder de vista los resultados.

Scaloni apuesta por la renovación y busca formar una base de jugadores para la competencia oficial de 2027 Manuel Cortina

“Cada partido con esta selección es una historia diferente. Nunca pensamos si es por los puntos o no”, aclaró. Y puso como ejemplo una visita a Colombia: “Si vas a jugar a Barranquilla con la guardia baja, podés sufrir”. De todos modos, la clasificación anticipada le permitirá trabajar con menos presión y darles más espacio a los que vienen de abajo. “Nos da cierta tranquilidad para seguir viendo chicos y encontrar cuanto antes a los jugadores que nos puedan aportar en los próximos dos o tres años”, sostuvo.

La caída ante Uruguay tampoco cambió su mirada sobre el equipo. Para Scaloni, la selección “jugó bien” y perdió por dos acciones de pelota parada. “No por eso hay que tirar todo a la basura”, remarcó. Su objetivo es encontrar jugadores que mantengan las ganas de vestir la camiseta argentina, aunque sabe que necesitarán tiempo para adaptarse. “Es normal creer que un jóven solo te va a ganar un partido porque en su club juega muy bien, pero la selección tiene otro contexto, otra realidad”, advirtió. Y destacó la importancia de los más experimentados: “Los que llevan más tiempo tienen que mostrarles el camino”.

Scaloni tendrá muchos partidos por delante, decisiones difíciles y resultados, posiblemente, que no siempre serán los esperados. Pero no parece dispuesto a perder la calma ante el primer tropiezo. Esta noche, ante Costa Rica, volverá a sentarse en el banco con la misma tranquilidad de siempre. En la cancha no le teme a las tormentas. En el aire, prefiere evitarlas.