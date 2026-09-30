Scaloni y la selección: cómo avanzan las charlas para renovar su contrato

Lionel Scaloni dirigirá este miércoles ante Bolivia su primer partido con la selección después de la final del Mundial. Pero, aunque su vínculo con la AFA vence a fin de año, todo indica que esta fecha FIFA y la próxima convocatoria de noviembre no marcarán su despedida, sino el comienzo de un nuevo ciclo.

Desde que Messi anunció su despedida, la atención se posó de lleno sobre el futuro de Scaloni. Tras la derrota ante España, el técnico puso en duda su continuidad y aseguró que para seguir debían darse “muchas cosas”, sin precisar si se refería a cuestiones deportivas, económicas o de otro tipo. Con el paso de los meses, las partes fueron acercando posiciones y, después de una reunión entre Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, la idea es que continúe al menos hasta la Copa América de 2028, aunque la intención es acordar hasta el Mundial de 2030.

El entrenador recibió el cariño del público durante la llegada del equipo a Córdoba AFA

“Tengo la decisión de seguir. La predisposición y las ganas de llegar a un acuerdo están”, advirtió Scaloni este martes, antes de la última práctica en Ezeiza y del viaje a Córdoba para el amistoso en el Mario Alberto Kempes.

“Dije después de la final que había que pensar bien. Lógicamente, después de ese momento todo es negativo. Tuve que repensarlo, verlo bien, analizar lo deportivo, que es fundamental. Estamos ilusionados con eso y es lo que nos lleva a querer llegar a un acuerdo. De lo contrario, si no veía la posibilidad de competir y armar algo lindo, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”, amplió.

El entrenador ya trabaja en la renovación del plantel, otra señal de que su intención es continuar al frente de la selección Manuel Cortina

Por eso, si existe predisposición de los dos lados, uno de los puntos centrales de la negociación pasará por lo económico. Scaloni dejará ese aspecto en manos de su agente, Matías Aldao, quien además representa al resto de los integrantes del cuerpo técnico. Y también habrá que definir cómo quedará conformado ese grupo de trabajo: Walter Samuel tiene decidido no continuar después de 2026, ya que su intención es iniciar una etapa como entrenador principal.

“El Cabezón (Samuel) ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es. Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, dijo Scaloni.

Walter Samuel transita sus últimas convocatorias como integrante del cuerpo técnico de Scaloni Manuel Cortina

La otra duda, en cambio, parece despejada: el entrenador tiene ganas de seguir. “¿Si tengo energías para otro ciclo? Sí, eso ya lo respondí. Cuando dije después de la final que estar acá requiere un montón de cosas, puedo asegurar que es así”.

Scaloni, incluso, ya habló del Mundial 2030, para el que Argentina ya está clasificada por ser una de las sedes de los partidos inaugurales, junto con Uruguay y Paraguay. “Todavía falta un montón. Pero bueno, siempre vamos a competir. Lo tengo bien claro. Por eso es intentar seguir. Material hay. El hambre sigue estando. Ningún futbolista ha dicho que se tomaba esta fecha FIFA para no venir. Eso es una señal espectacular. En tanto y en cuanto veamos eso, es la señal de que vamos a competir con todos. El fútbol es competir y vamos a estar en buen nivel. No tengo dudas”, se ilusionó.

El técnico dejó en claro que su idea es seguir; ahora deberá ponerse de acuerdo con la AFA en los números JUAN MABROMATA - AFP

En ese sentido, varios jugadores expresaron públicamente su deseo de que siga, desde referentes como Cristian Romero hasta futbolistas de la nueva generación, como Nicolás Paz y Franco Mastantuono. La lista para esta fecha FIFA también va en esa línea: aparecen varios futbolistas jóvenes y con poco recorrido en la selección.

“Es el principal responsable del armado de esta selección, así que obviamente esperamos que continúe”, dijo Romero, nuevo capitán del equipo tras la despedida de Messi.

Varios futbolistas se pronunciaron a favor de la continuidad del técnico, entre ellos Cristian Romero, el nuevo capitán Manuel Cortina

“Esperemos que siga, para nosotros sería un privilegio”, contó Leonardo Balerdi, el defensor que había formado parte de la lista original para el Mundial y quedó desafectado tras sufrir una lesión. Nico Paz y Franco Mastantuono dijeron no saber nada sobre el futuro del técnico, aunque también expresaron su deseo de que continúe. “Es uno de los entrenadores más importantes, me hizo debutar y ojalá que siga”, dijo el volante de Como, mientras que el exRiver explicó: “No sabemos nada sobre el tema, pero seguimos disfrutándolo, que es lo importante ahora”.

Los próximos compromisos de Scaloni serán este sábado ante Burkina Faso, en el Monumental, y el martes 6 de octubre frente a Benín, también en la cancha de River, en el último partido de Lionel Messi con la selección.

Scaloni lleva ocho años en el cargo y, si renueva, se convertirá en el segundo entrenador que más tiempo dirigió a la selección Amilcar Orfali - Getty Images South America

Scaloni lleva ocho años al frente del equipo: asumió después del Mundial de Rusia 2018 y, si renueva, podría superar a César Luis Menotti y quedar como el segundo entrenador con mayor permanencia en la historia de Argentina.

Solo Guillermo Stábile, que dirigió entre 1939 y 1958, y Menotti, entre 1974 y 1983, estuvieron más tiempo en el cargo. Entre las selecciones afiliadas a la FIFA, solo Koldo Álvarez, entrenador de Andorra, supera actualmente a Scaloni: lleva 16 años al frente del equipo.