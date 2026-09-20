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Se confirmó la lesión de Thiago Almada: sufrió un desgarro en el partido ante Huracán

Los estudios determinaron que el mediocampista tiene una lesión muscular en el cuádriceps derecho; había sido convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos

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La reacción de Thiago Almada tras sufrir una lesión durante el partido de River ante Huracán por el Torneo Clausura 2026
La reacción de Thiago Almada tras sufrir una lesión durante el partido de River ante Huracán por el Torneo Clausura 2026Rodrigo Valle - Getty Images South America

Thiago Almada fue sometido a estudios luego de la lesión que sufrió durante el partido entre River y Huracán, y se confirmó el diagnóstico: el mediocampista padece un desgarro grado 1 en el cuádriceps derecho.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Balbi, quien siguió la evolución del mediocampista tras el encuentro. “Almada se hizo estudios y tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps derecho”, escribió en X.

La lesión se produjo prácticamente en el comienzo del partido. A los tres minutos, Almada sintió una molestia en la pierna izquierda mientras avanzaba en ataque y rápidamente comenzó a tocarse la zona afectada. Intentó continuar durante algunos instantes, pero finalmente pidió el cambio. Lucas Beltrán ingresó en su lugar.

La noticia también genera preocupación en la selección argentina, ya que Almada había sido tenido en cuenta por Lionel Scaloni para los amistosos que se disputarán entre septiembre y octubre.

El ex Atlético Madrid no fue el único futbolista de River que terminó con una molestia durante la derrota por 2-1 ante Huracán. Tobías Andrada también tuvo que dejar la cancha en el primer tiempo, a los 36 minutos, por una dolencia muscular. El juvenil había recibido ese mismo día su primera convocatoria a la Selección mayor.

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