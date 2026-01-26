Se le dio sobre el final: Argentinos festejó ante Sarmiento en el séptimo minuto de descuento

Debió esperar muchísimo más de lo imaginado, pero toda esa tensión se desató con un grito que llegó casi en el epílogo de la noche. Argentinos Juniors sufrió, pero disfrutó luego un ajustado triunfo por 1-0 sobre Sarmiento de Junín en el estadio Diego Maradona, en uno de los partidos por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol fue convertido por Tomás Molina, que apareció en el minuto 52 del segundo tiempo, tras una asistencia de Lozano, para romper la paridad con un cabezazo esquinado que dejó sin chances a Javier Burrai, cuando el encuentro parecía encaminado al empate sin goles.

Durante el primer tiempo el desarrollo fue equilibrado y con pocas situaciones claras. Argentinos intentó adueñarse del protagonismo a partir de la posesión de la pelota y la circulación por las bandas, mientras que Sarmiento se inclinó por un planteo ordenado y cauteloso, con líneas compactas y transiciones rápidas.

La celebración de Tomás Molina, autor del gol del triunfo de Argentinos Foto: FOTOBAIRES JUAN MANUEL BAEZ

El juego estuvo marcado por la fricción y las interrupciones, reflejadas en las tarjetas amarillas mostradas a Insaurralde, Tobías Ramírez, y Juan Manuel Cabrera. Pese a algunos intentos aislados, ninguno de los dos equipos logró quebrar el cero antes del descanso.

En el segundo tiempo, Sarmiento realizó modificaciones desde el inicio con el ingreso de Contrera por Cabrera, en busca de más dinámica en el mediocampo. El desarrollo se tornó más intenso, con intervenciones del VAR y decisiones arbitrales que le dieron mayor tensión al encuentro. El punto de quiebre llegó en el minuto 14, cuando Insaurralde fue expulsado, dejando al visitante con un hombre menos y obligándolo a replegarse para sostener el empate.

A partir de esa ventaja numérica, Argentinos adelantó sus líneas y comenzó a ejercer una presión constante sobre el área rival. Nico Diez movió el banco en busca de frescura ofensiva y acumuló aproximaciones, aunque le costó encontrar precisión en los últimos metros. Sarmiento, pese a la inferioridad numérica, resistió con esfuerzo y trató de aprovechar alguna contra aislada, pero las imprecisiones y el desgaste físico le impidieron inquietar con claridad.

Cuando el partido ingresaba en su tramo final y el empate parecía sellado, Argentinos encontró el premio a su insistencia. En el minuto 52 del segundo tiempo, Molina capitalizó una acción ofensiva y definió con precisión. Increíblemente, Sarmiento estuvo a nada del empate a los 54 minutos, con un zurdazo esquinado de Villalba que Brayan Cortés sacó con un manotazo desesperado.

Así, Argentinos inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria trabajada, construida desde la paciencia y la insistencia, mientras que Sarmiento se marchó con las manos vacías, después de resistir durante gran parte del desarrollo, pero sin poder sostener hasta el cierre la igualdad que le daba un punto.