La FIFA obligó a una selección a cambiar su camiseta para jugar en el Mundial

La selección de Haití debió modificar su camiseta para el Mundial 2026 por pedido de la FIFA. La empresa Saeta Sport, que fabrica la indumentaria para el conjunto, compartió este miércoles un comunicado en sus redes sociales donde informaron que el ente deportivo determinó que “ciertos elementos visuales podrían ser interpretados de forma diferente según sus regulaciones de equipamiento”. “Finalmente solicitó cambios en el diseño”, sumaron.

La camiseta original, que la empresa compartió en sus redes sociales, llevaba en la parte inferior un diseño de la Batalla de Vértières, un enfrentamiento militar durante la revolución haitiana en 1803. Fue entre las tropas napoleónicas y los revolucionarios haitianos, y guio el camino para la liberación e independencia del país.

“Tras la histórica clasificación de Haití para la Copa Mundial de la FIFA, Saeta tuvo el privilegio de diseñar la indumentaria para el regreso de la selección nacional al escenario más importante del fútbol”, explicaron. Trabajaron en estrecha colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol.

La camiseta que la FIFA pidió modificar Instagram (saetausa)

Desde el negocio explicaron que la camiseta fue diseñada para “celebrar el orgullo, la resiliencia y el espíritu de los haitianos”. “Se desarrollaron y perfeccionaron varios conceptos a lo largo de varios meses y se presentaron a través del proceso de aprobación estándar de la FIFA”, detallaron. Sin embargo, desde el organismo consideraron otra perspectiva.

“El diseño final buscaba ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyeron todos los días para el futuro de Haití y no pretendía ser una declaración política”, argumentaron. Durante la revisión, la FIFA consideró que ciertos elementos visuales podían interpretarse de manera diferente según sus regulaciones de equipamiento y finalmente solicitó modificaciones en el diseño.

“Si bien esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA. Seguimos orgullosos de haber contribuido, junto con la Federación Haitiana de Fútbol, ​​a este momento histórico para el fútbol haitiano y deseamos al equipo todo el éxito en la Copa Mundial de la FIFA", concluyeron.

Situada en el puesto 83 del ranking de la FIFA, Haití debutará en el Grupo C el sábado ante Escocia en Boston. Será el primer partido del país en un Mundial desde 1974.

En la descripción de la publicación, desde Saeta sumaron: “Respaldamos plenamente a la Federación Haitiana de Fútbol y le deseamos al equipo todo el éxito en este histórico viaje a la Copa del Mundo”.

La parte inferior hace referencia a la Batalla de Vértières Instagram (saetausa)

Luego, jugarán frente a Brasil en Filadelfia el 19 de junio y ante Marruecos en Atlanta el 24 de junio.

El seleccionado no había podido disputar los partidos de clasificación de local debido a la inseguridad que impera en el país. La ONU sostuvo que casi 1,5 millones de personas dentro de Haití fueron desplazadas por la violencia de las bandas. En relación a esto, debido a una prohibición del gobierno de Estados Unidos, los hinchas no podrán viajar desde Haití.