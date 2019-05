Kun Agüero, protagonista de un misterioso video en redes Crédito: Captura de TV

21 de mayo de 2019 • 23:59

Manchester City vive un momento de ensueño. Recientemente se consagró campeón de la FA Cup y logró algo inédito para el fútbol inglés: por primera vez en la historia un equipo ganó el póker que componen la Premier League, Community Shield, Copa de la Liga y FA Cup. Por eso, este lunes el plantel se paseó por la ciudad como parte de la celebración con cada una de las copas. Sin embargo, al llegar al Etihad Stadium comenzó a circular un video en el que el trofeo de la Premier parecía haberse estrellado contra el suelo. Y la singular reacción de Sergio Agüero , con cara de "culpable", se viralizó rápidamente.

Apenas se filtró el video en las redes sociales, los usuarios empezaron a comparar el incidente con la famosa caída de la Copa del Rey desde el ómnibus de Real Madrid, cuando Sergio Ramos la sujetaba. Todo ocurrió a escasos metros de la Cibeles, cuando los merengues celebraban tras haber derrotado a Barcelona por 1-0.

Hoy, dos de los protagonistas de los festejos fueron los argentinos Kun Agüero y Nicolás Otamendi. A lo largo de todo el recorrido por Manchester, los dos futbolistas se mostraron eufóricos. Primero, con un brindis particular cuando llenaron de cerveza y otras bebidas alcohólicas la Copa de la Liga. Después, porque aprovecharon para sacarse fotos y filmar videos con cada uno de los integrantes del plantel.

Pero, luego de un par de horas, quedó claro que todo era una acción preparada. "Desde el club me dicen que el vídeo no es lo que parece. Es parte de una broma para un sketch de City TV a los jugadores del equipo. Nadie estampó el trofeo contra el suelo, tranquilos", comentó en Twitter Hush Kerai, productor de Sky Sports News. No obstante, desde los canales de comunicación de Manchester City todavía no aclararon la situación.

El festejo de los Citizens pobló las calles de Manchester. El recorrido de casi dos kilómetros incluyó dos paradas. Los flamantes campeones ofrecieron a sus hinchas las cuatro conquistas en el Ayuntamiento, primero, y en la Catedral, después. La parte final de la celebración ocurrió cuando Agüero, Otamendi, David Silva, Sterling, Kompany, Gabriel Jesús, De Bruyne, Fernandinho, Leroy Sané, Riyad Mahrez y todas las estrellas del City comenzaron a desfilar, uno a uno, sobre una pasarela preparada para la ocasión.