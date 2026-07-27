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Se retiró Slavko Vinčić, el árbitro que dirigió la final entre la Argentina y España en el Mundial 2026
A los 46 años, el referí decidió dar un paso al costado tras su participación en la Copa del Mundo
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Slavko Vinčić, el árbitro esloveno que dirigió la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España, anunció este lunes su retiro de la actividad profesional. La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS, por sus siglas en esloveno) mediante un comunicado publicado en su sitio oficial.
“Como primer árbitro esloveno, el oriundo de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”, escribió la NZS, y siguió: “Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati”.
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