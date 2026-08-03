¿Se tapó la boca y debió ser expulsado?No: Insaurralde se estaba acomodando... el protector bucal

Sarmiento le ganó en Junín a Independiente Rivadavia por 2-1, y así quebró una racha de cuatro derrotas seguidas. El encuentro tuvo lugar por la tercera fecha del torneo Clausura, y el vencedor se impuso por los goles de Mauricio Martínez y Julián Mavilla; había igualado Matías Fernández para la Lepra mendocina. Una de las figuras de la tarde fue el arquero local Thyago Ayala, de 24 años, que no sólo tuvo atajadas importantes sino que también se mostró seguro en los centros. Es más: había llegado a desviare el penal al 10 adversario, pero éste terminó convirtiendo en el rebote.

El partido tuvo una situación insólita, en tiempos de VAR y revisiones de jugadas pero sobre todo a partir de las nuevas reglas que empezaron a regir desde el último Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Y se involucró en la confusión al árbitro Pablo Echavarría.

¿LO QUERÍAN ECHAR AL CHACO POR TAPARSE LA BOCA? ¡Ojo, porque Insaurralde siempre juega con protector bucal!



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El equipo de Facundo Sava se había puesto en ventaja con un gol de tiro libre de Mauricio Martínez, que sorprendió al arquero Bolcato con una ejecución a colocar al primer palo. Si bien el exmediocampista de Rosario Central y Racing tuvo una buena pegada, dio la impresión de que Bolcato no acomodó del todo bien una barrera nutrida que dejó al descubierto ese primer palo.

La jugada del empate transitorio de Independiente Rivadavia fue polémica y el árbitro Echavarría fue convocado por el VAR para que la revise en el monitor. Tras un envío al área y un cabezazo, los jueces observaron una mano de Santiago Salle, volante del conjunto de Junín, que no se pudo observar en la transmisión como algo notorio, hasta pareció que el balón le había dado en el cuello. Sin embargo, tras la revisión sancionaron la pena máxima, ante otra dificultad en la comunicación del árbitro principal, ya que tras explicar que vio mano encima dijo: “Decisión penal, tiro penal”. No es la primera vez que los jueces se traban y, en lugar de decir “decisión final, tiro penal”, duplican la notificación del penal. Matías Fernández lo cambió por gol luego de patearlo no tan bien, demasiado al centro, pero aprovechó el rebote que dio el arquero y remató a la red en su segundo intento.

El arquero Thyago Ayala, la figura de Sarmiento en la victoria ante Independiente Rivadavia por 2-1 Prensa Sarmiento de Junín

La situación curiosa se dio a los 19 minutos del primer tiempo y con el partido 1-0 para Sarmiento: “Se tapó la boca, ¡lo tenés que echar!”, empezaron a gritar desde el banco de suplentes visitante. No fue Alfredo Berti sino algunos colaboradores y suplentes. Ahí empezó una discusión en el campo de juego entre Juan Manuel Insaurralde y futbolistas de la Lepra: incluso el juez principal Echavarría, confundido, hizo gestos con las manos de “distancia” y se alejó para poder conversar vía los intercomunicadores con sus colaboradores: todo a raíz del pedido de los jugadores de Independiente Rivadavia. El exdefensor de Boca, de 41 años, tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaban reclamando y enseguida se acercó a Echavarría, se sacó el protector bucal con el que suele jugar en cada partido y se lo mostró al juez. Tras una breve revisión en cabina, se comprobó que Insaurralde no le dijo nada a un adversario: si se tapó la boca, fue porque se estaba acomondando el protector bucal.

Cabe destacar que, desde el último Mundial, ningún jugador puede taparse la boca para hablar con un rival. Y que eso sólo es motivo de expulsión, aunque no diga nada, ley que la FIFA modificó luego del conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinicius, en Benfica vs. Real Madrid, por la última Champions League. El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el Mundial 2026 por incumplir la nueva normativa. El volante de Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y Lanús, le habló a un rival tapándose la boca a los 47 minutos del primer tiempo del partido entre Paraguay y Turquía, por la segunda fecha del Grupo D, jugado en Santa Clara, California, y -tras ser llamado por el VAR- el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja.

Lo mejor del partido

Pero antes de que finalice la primera etapa, Sarmiento volvió a marcar la diferencia con una gran jugada individual de Julián Mavilla, que encaró por el centro, y pasó a pura potencia entre tres rivales antes de definir con un violento zurdazo para vencer a Bolcato.

Así, el equipo de Junín consiguió sus primeros tres puntos en el torneo Clausura, mientras que Independiente Rivadavia -el líder de la Tabla Anual con 38 unidades junto con Argentinos Juniors- sufrió su primera derrota.