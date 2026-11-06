Seattle Sounders FC vs. Los Angeles Football Club, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Seattle Sounders FC recibe a Los Angeles Football Club en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Seattle Sounders FC y Los Angeles Football Club correspondiente a la jornada 35 de la MLS se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.
El presente de ambos equipos
Ambos conjuntos llegan al choque con la necesidad de revertir su imagen tras sus presentaciones previas. Seattle Sounders FC busca recuperarse luego de la dura derrota por 5-1 sufrida ante Vancouver Whitecaps FC. Por el lado de la visita, Los Angeles Football Club también arriba tras un traspié, habiendo caído por 3-1 en su último compromiso frente a Minnesota United FC.
Estadísticas y antecedentes
El duelo presenta un desafío clave para ambas escuadras en la recta final de la temporada. Mientras el conjunto local intentará hacer valer la localía en el Lumen Field para dejar atrás la goleada recibida en la fecha pasada, la visita de Los Angeles buscará capitalizar sus oportunidades para reencontrarse con la victoria después de su última caída ante Minnesota.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones de la MLS. Con la temporada regular entrando en su etapa de definición en esta jornada 35, sumar de a tres es fundamental para que tanto Seattle Sounders FC como Los Angeles Football Club logren consolidar sus objetivos clasificatorios y recuperar terreno tras los resultados adversos de la última semana.
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