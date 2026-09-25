Seattle Sounders FC vs. Minnesota United FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Seattle Sounders FC y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 28 de la MLS, se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre a las 21.30 h en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.

El momento de los equipos

El local, Seattle Sounders FC, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Real Salt Lake en su última presentación. Por el lado de la visita, Minnesota United FC busca recuperarse en el certamen tras haber caído por 3-2 ante LA Galaxy en un encuentro sumamente disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras los Sounders lograron mantener su valla invicta y sumar de a tres, Minnesota United FC mostró poder ofensivo pero vulnerabilidad defensiva al encajar tres tantos en su choque anterior.

Lo que está en juego

Para Seattle Sounders FC, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones en la tabla aprovechando el envión anímico. Minnesota United FC, por su parte, necesita sumar puntos fuera de casa para revertir la imagen dejada en la última fecha y estabilizar su campaña en esta etapa de la temporada.