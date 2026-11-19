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Seattle Sounders FC recibe a Real Salt Lake en la jornada 36 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Seattle Sounders FC y Real Salt Lake correspondiente a la jornada 36 de la MLS se disputará este viernes 20 de noviembre a las 00.00 h en el Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al choque con el envión anímico de haber obtenido un triunfo en su última presentación. El conjunto local, Seattle Sounders FC, viene de ganar frente a Los Angeles Football Club por 2-1. Por su parte, el equipo visitante, Real Salt Lake, también arriba tras una victoria, luego de superar a LA Galaxy por 2-1 en un compromiso ajustado.
Números que anticipan el duelo
La paridad en los resultados recientes de ambos elencos sugiere un enfrentamiento sumamente disputado en el Lumen Field. El rendimiento mostrado por Seattle Sounders FC y Real Salt Lake en sus duelos previos contra rivales de jerarquía como LAFC y LA Galaxy evidencia la capacidad ofensiva de ambas instituciones en la recta final de la temporada.
Lo que está en juego
Con la disputa de la jornada 36, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones de la MLS. Tanto Seattle Sounders FC como Real Salt Lake buscarán capitalizar el impulso de sus victorias previas para escalar posiciones y consolidar su lugar en la etapa definitiva del certamen.
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