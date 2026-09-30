Seattle Sounders FC vs. Sporting Kansas City, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Seattle Sounders FC recibe a Sporting Kansas City en la jornada 25 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Seattle Sounders FC y Sporting Kansas City, correspondiente a la jornada 25 de la MLS, se disputará este jueves 1 de octubre a las 22.30 h en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan en un buen nivel de confianza tras haber obtenido resultados positivos en sus presentaciones previas. Seattle Sounders FC arriba al compromiso tras ganar su último duelo frente a Minnesota United FC por 3-1. Por su parte, Sporting Kansas City también llega con el ánimo en alto después de haber superado a Houston Dynamo FC por 2-0 en su última jornada.
Números que anticipan el duelo
El partido promete paridad, considerando que ambos equipos lograron victorias sólidas en sus partidos anteriores. La capacidad del Lumen Field será el escenario donde los locales buscarán imponer condiciones frente a un Sporting Kansas City que llega con una racha ganadora y con el objetivo de sumar puntos fuera de casa.
Lo que está en juego
Para Seattle Sounders FC, una victoria en casa es fundamental para escalar posiciones en la tabla de la MLS durante esta etapa avanzada de la temporada. Sporting Kansas City, a su vez, intentará ratificar su buen presente futbolístico y sumar unidades que le permitan consolidarse en la lucha por los puestos de clasificación.
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