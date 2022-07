Sebastián Battaglia sigue enojado por su despido de Boca: del “no me dejaron continuar” al “ojalá más adelante nos volvamos a encontrar”

Sebastián Battaglia ya no es más el DT de Boca. El Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme tomó la decisión de echarlo el día después de la eliminación ante Corinthians, por la Copa Libertadores. El balance futbolístico de quienes manejan los destinos xeneizes resolvieron que había que discontinuar el contrato que vencía el 31 de diciembre de este año. Battaglia fue a despedirse de los jugadores el jueves por la mañana, al predio que Boca tiene en Ezeiza.

Este viernes, Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, explicó la salida de Battaglia en diálogo con ESPN: “Muchos decían que no estaba preparado. Asumimos la responsabilidad. Cuando para todo el mundo tenía que dejar de ser el DT después de Godoy Cruz (1-1, en la Bombonera, durante la Copa de la Liga), lo apoyamos”, comenzó un discurso orgulloso por sostenerlo en el momento más crítico del ciclo. Incluso, indirectamente pareció ratificar que la decisión de echarlo se activó con el reproche del extécnico por no tener a mano incorporaciones: “Los DT’s no son evaluados por la Libertadores, sería injusto. Es el sueño más grande del hincha y lo vivimos con impotencia. El DT debe sentirse respaldado”.

La llegada de hoy de Battaglia en su auto para despedirse de los jugadores

El Patrón aceptó que el lugar que optaron para comunicarle a Battaglia que dejaba de ser el técnico xeneize fue una estación de servicio: “Fue un día movidísimo. El plantel trabajó en el predio por la tarde y el regreso de Sebastián a la Zona Norte fue difícil para él. Entonces, lo llamamos para tener un encuentro con él proponiéndole un destino equidistante. No fue con mala intención, como lo quisieron poner. Él siempre será nuestro amigo”, explicó y cerró el tema.

Pero antes de finalizar la jornada del viernes, Battaglia volvió a comunicar sus sentimientos, esta vez por la red social Instagram: “Hoy toca despedirme de este club, que como todos saben es mi casa, me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona , viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico, me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón. Quiero agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos, por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron”.

El técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, consuela a sus jugadores tras caer por penales ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores, el martes 5 de julio de 2022 (AP Foto/Gustavo Garello)

En el mensaje, claramente, no menciona a los dirigentes liderados por Jorge Amor Ameal ni tampoco a integrantes del Consejo de Fútbol comandado por Riquelme. Y agregó, dejando en claro el malestar por el despido: “Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar. A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de boca, que estuvieron incondicionalmente Alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración! Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar…. Gracias por todo y aguante Boca!”, cerró el mensaje.

Este jueves, cuando fue a despedirse de los jugadores, el exentrenador xeneize se bajó del auto a la salida del predio y había opinado: “No me dieron explicaciones y tampoco las pedí. Estoy agradecido a Román (Riquelme), que me dio la oportunidad de dirigir. Después, sucedieron cosas que no están dentro de lo que uno piensa. Sí, ha habido diferentes opiniones durante todo este ciclo y yo siempre he sido muy fiel a mis valores”. Buscó apuntar Battaglia cómo se sintió a lo largo de los casi once meses, constantemente mirado de reojo y sabiendo que puertas adentro no existió un fuerte convencimiento de sostenerlo. “Puedo mirar a la cara a todos y agradecerles el esfuerzo. El día de mañana me puedo cruzar con cualquiera e ir a saludarlo. Me llevo eso: la lealtad que tuve con todos”, cerró, asegurando que se va del club con la consciencia tranquila.

Mauro Alfieri

Pero ya ahí había manifestado sus ganas de seguir: “Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene, tenía ganas de seguir”, también fue una oportunidad para dejarle en claro a los hinchas que tenía fuerzas para continuar en el cargo y preparar el encuentro del sábado frente a San Lorenzo, que finalmente será conducido por Hugo Ibarra, que estaba al frente de la Reserva.

“Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar”, pidió Battaglia este viernes por la noche vía Instagram. El destino verá si Boca le dará una segunda chance como entrenador.