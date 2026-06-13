Selección argentina: Dibu Martínez empezó a atajar con la mano afectada y hay confianza en que llegará al debut

KANSAS CITY, Estados Unidos (enviado especial).– En el Compass Minerals National Performance Center, el búnker argentino en Kansas City, hay una rutina que se repite desde hace algunos días. Mucho antes de que Lionel Messi y el resto de la selección argentina en el Mundial aparezcan sobre el césped, Emiliano Martínez ya está en una de las canchas realizando trabajos específicos. Este viernes, el arquero volvió a salir casi media hora antes que sus compañeros y dio un nuevo paso en la recuperación de la fractura que sufrió en el anular derecho: por primera vez recibió también con la mano afectada remates con pelotas reglamentarias.

La evolución es evidente, aunque todavía no definitiva. Así como el jueves había vuelto a calzarse los guantes pero evitaba casi por completo el contacto con la mano derecha, esta vez ya respondió a disparos con ambas manos y soportó una exigencia mucho mayor. De todas formas, hubo pequeños gestos que dejaron en claro que la lesión sigue presente: cuando ‘Dibu’ se colocaba y se sacaba el guante, volvía a mostrar algunos signos de dolor.

Un apósito de goma cubre el anular derecho de Dibu, que todavía siente algo de dolor pero está en los tiempos de recuperación previstos. Aníbal Greco - La Nación

Martínez continúa entrenándose con un pequeño apósito de goma que inmoviliza el dedo fracturado. Esa protección le permite amortiguar los impactos y darle mayor estabilidad a la zona mientras continúa la recuperación. La idea es seguir de cerca la evolución sin acelerar los tiempos, pero con confianza en que llegará en buenas condiciones al estreno mundialista, el del próximo martes frente a Argelia.

La práctica también dejó una postal que explica el momento que atraviesa el arquero. Cuando más tarde se sumaron Gerónimo Rulli, Juan Musso, Santiago Beltrán y el sparring Máximo Leguizamón, Dibu apenas compartió unos minutos de fútbol-tenis con ellos y, una vez terminada esa rutina, regresó al vestuario. Al finalizar el entrenamiento el marplatense se retiró con una sonrisa y transmitió tranquilidad. “Estoy bien”, alcanzó a decir antes de abandonar el campo. Puertas adentro mantienen el optimismo y creen que, aun con molestias, estará disponible para defender el arco argentino el martes.

Por primera vez el arquero marplatense atajó con ambas manos en los ensayos para el Mundial; hay expectativa en que esté en buenas condiciones para ser titular en el estreno, el martes contra Argelia. Aníbal Greco - La Nación

La jornada también dejó buenas noticias para Lionel Scaloni en el resto del plantel. Nicolás Paz, que el jueves había sido preservado por precaución, volvió a entrenarse con normalidad junto a los demás. Lo mismo ocurrió con varios de los futbolistas que arrastraban molestias físicas: Julián Alvarez, Leandro Paredes, Nahuel Molina Lucero y Gonzalo Montiel se movieron a la par de sus compañeros y continúan sumando minutos de trabajo con miras al debut.

La única ausencia sobre el césped fue la de Nicolás Tagliafico. El defensor lateral izquierdo, que sufrió una distensión en el sóleo derecho, realizó tareas de gimnasio y está descartado para el encuentro con los argelinos. Incluso tampoco llegaría en buena forma al segundo compromiso de la fase de grupos, contra Austria. En tanto, Marcos Senesi, que aterrizaba este viernes por la noche en Estados Unidos, recién comenzará a trabajar como parte del plantel en las próximas horas.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes anduvieron juntos en los movimientos en la práctica de este viernes; el mediocampista de Boca se repuso y ya trabaja a la par de los que están sanos. Aníbal Greco - La Nación

Con la cuenta regresiva ya en marcha, el cuerpo técnico no pierde de vista la evolución física de los jugadores. Y en ese escenario, cada respuesta positiva de Dibu Martínez vale casi tanto como una atajada.