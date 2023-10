escuchar

Un escenario perfecto para el ensayo. Un contexto ideal para el equipo, un ambiente óptimo para el seleccionador y una situación de extrañeza con las ausencias de dos nombres consagrados y que tienen la categoría de íconos en la consideración del público: Lionel Messi en el banco de los suplentes y Ángel Di María fuera de la cita, tras una lesión. Dos décadas atrás, el ejercicio alimentó una polémica que se sostuvo durante el paso del tiempo; ahora, la conquista del Mundial de Qatar 2022 es un blindaje que invita a realizar la apuesta que en el inicio del camino de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 no entró en la planificación, pero que el entorno y el presente de los protagonistas empuja a lanzarse: la Argentina y el doble 9, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Una prueba que se extendió hasta los siete minutos del segundo tiempo en la victoria 1-0 sobre Paraguay y que reflejó un entendimiento que le ofrece opciones al director técnico para el futuro.

Lautaro Martínez, la referencia de área de la Argentina y una sociedad con Julián Álvarez que anima para el futuro JUAN MABROMATA - AFP

El gol de Nicolás Otamendi en los primeros compases del partido le quitó presión y le abrió espacios a la fórmula, que desde los 3 minutos no tuvo que lidiar con el recorte defensivo y el bloque granítico que imaginó Paraguay, que alineó a cinco defensores para contrarrestar la ofensiva de la selección y en la primera acción de pelota parada se le quemaron los papeles. Un doble 9 que no reviste las características de aquel que desató controversias, cuando Bielsa elegía entre Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, anteponiendo el sistema de juego a las individualidades. La versatilidad de Julián y el posicionamiento de Lautaro, una combinación que enseñó sintonía y comunión entre ellos y con el resto. El entendimiento se multiplicó a partir del cuarto de hora de juego y tuvo su mejor versión en la mezcla que terminó con el remate de Martínez que rozó en el capitán Gómez y se elevó por sobre el travesaño; la bronca del bahiense por la situación que no terminó en gol se replicó fuera del campo de juego en el lamento de Lionel Scaloni, que se llevó las manos a la cabeza.

Julián Álvarez explotó su talento y capacidad de adaptación para combinar su juego con Lautaro Martínez; fue la pieza que eligió el seleccionador Scaloni para promover el ingreso de Lionel Messi Mauro Alfieri

Los gestos tenían sus razones, no eran casuales. Lautaro lleva 12 partidos sin convertir con la Argentina, una estadística que contrasta con sus formidables números en Inter, de Italia, en la actual temporada: 11 goles –entre la Serie A y la Champions League– en una decena de encuentros; 13 días atrás marcó un póquer ante Salernitana. El amistoso con Honduras –24 de septiembre del año pasado– en la anteúltima ventana antes del Mundial 2022, el hechizo que el Toro se empecina en quebrar y ahora se trasladará al partido con Perú.

La victoria de Argentina sobre Paraguay

Aferrado a la camiseta N°22, la misma que utilizó en Qatar, Martínez fue el faro de área, pero eso no impidió que en ocasiones se retrasara para abrir espacios y se lanzara Álvarez con su velocidad: como a los 24 minutos del primer tiempo, cuando conectaron y el atacante de Manchester City probó la resistencia del arquero Coronel, que desvió la pelota al córner.

Cambiar roles no es un reto, una incomodidad, porque es una materia que tienen aprobada en sus clubes. En particular Álvarez, que comparte la ofensiva con el noruego Earling Haaland. La capacidad goleadora del Androide no opaca las características ni el poder de fuego de Julián, que selló seis goles y cinco asistencias en 13 partidos en el curso. El Toro, por su parte, se las ingenió para complementarse con el belga Romelu Lukaku en el pasado y ahora se emparenta con el francés Marcus Thuram.

"Con la entrada de Leo [Messi] no podía romper el equilibrio del equipo", apuntó el seleccionador Lionel Scaloni, sobre la salida de Julián Álvarez; el cordobés conformó el doble 9 con Lautaro Martínez Mauro Alfieri

La sociedad Álvarez-Martínez se presentó como titular por primera vez en las eliminatorias, aunque tenía antecedentes. Experiencias sin mucho rodaje, pruebas que Scaloni necesitaba explorar para la cita qatarí. El amistoso con Jamaica, en Nueva York, la única oportunidad que los vio juntos desde el inicio. ¿Resultado? Lautaro asistió a Julián, que abrió la cuenta para el triunfo 3-0. Pero hubo otros juegos en los que compartieron minutos, aunque no desde el primer minuto: en las pasadas eliminatorias, con Chile (1-1); el cotejo con Bolivia (4-1), por la Copa América 2021, y el estreno ante Arabia Saudita (1-2), en el Mundial 2022.

En el debut con Ecuador, rumbo al Mundial 2026, Scaloni descartó que la fórmula fuera elegida para iniciar el recorrido. “Todo equipo tiene que tener un equilibrio. Creemos que puede haber momentos en que puedan jugar, pero es difícil que sea ahora”, señaló el seleccionador, que utilizó al Toro desde el comienzo y a 13 minutos del final lo reemplazó con Julián. Para la segunda ventana del torneo clasificatorio el DT no cambió de opinión, pero la ausencia de Di María y le decisión de reservar a Messi hasta el segundo tiempo abrió la puerta para el ensayo. “Son de características diferentes, más allá de que los dos son N°9. Julián aporta muchísimo con los movimientos por los costados y Lautaro, más centralmente. Pueden jugar juntos e hicieron un gran partido: se complementaron muy bien. Con la entrada de Leo [Messi] no tenía que romper el equilibrio del equipo y optamos por Julián″, disparó, Scaloni, en la charla con los medios, tras la victoria. La fórmula, que se quebró tras 52 minutos compartidos, cuando Messi suplantó a Álvarez, aprobó el examen y se presenta como una alternativa válida para cuando Scaloni no disponga de todas las piezas. Ninguno de los dos logró dejar su rúbrica en el resultado, aunque la disposición y los movimientos permiten ilusionarse con nuevas funciones del doble 9, esa fórmula que en el pasado avivó críticas y dividió entre dos brillantes goleadores y en la actualidad desata aplausos.

